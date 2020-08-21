Hasan Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

İstanbul’un kültür sanat hayatına yön vermek için İBB Kültür Dairesi bünyesinde oluşturulan Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu'na atanan akademisyen-yazar Hasan Bülent Kahraman, yeni açıklamalarda bulundu. “Gıyabımda düşünülmüş ve verilmiş bir karardır. Bunu bir teveccüh olarak kabul ediyorum" diyen Kahraman bir kez daha istifa edişinin öznel nedenlerden dolayı olduğunu vurguladı.

Kahraman'ın 2007 yılından 2019 yılına kadar hükâmete yakın Sabah gazetesinde yazı yazması ve CHP'ye yönelik eleştirileri nedeniyle görevlendirmeye farklı çevrelerden itirazlar gelmişti.

istanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki gün açıklanan Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu, ilk firesini verdi. Mert Fırat, Harun Tekin, Yekta Kopan, Kenan Kocatürk, Rumeysa Kiger, Özlem Ece, Levent Erden ve Saffet Emre Tonguç gibi isimlerle birlikte kurulda yer aldığı duyurulan akademisyen, sanat eleştirmeni ve küratör Prof. Hasan Bülent Kahraman, görevinden istifa etti.

Hürriyet'in haberine göre, kurul üyeliğine getirildiğini basından ve birkaç gün önce kendisine gönderilen bir mektuptan öğrendiğini, öncesinde bu konu hakkında en küçük bir bilgisi ve talebinin olmadığını belirten Kahraman, şöyle konuştu:

“Gıyabımda düşünülmüş ve verilmiş bir karardır. Bunu bir teveccüh olarak kabul ediyorum. İlgi gösterenlere müteşekkirim. Söz konusu ilginin otuz yıldan fazla bir süredir kültür sanat dünyasının çok farklı zeminlerinde yaptığım görevlere dönük bir teveccüh olduğunu düşünüyorum. Görevden istifa edişim tümüyle öznel nedenlerledir. Daha öğrenir öğrenmez ayrılmayı düşündüm. Çünkü çok yaygın ve hacimli çalışmalar ve üniversitedeki görevim nedeniyle yeni bir kurul üyeliğini taşıyamazdım. Üyeliğim kâğıt üstünde kalacaktı. Bu nedenle bahsettiğim tüm bu gelişmeleri ifade ederek istifamı Kültür Dairesi Başkanlığı’na sundum. Nitekim bu arada bana gelmiş benzeri danışma kurulu üyeliklerini de aynı gerekçelerle kabul edememiştim.”

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