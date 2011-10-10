-Hasan Bozer, yeniden KKTC Meclis Başkanı LEFKOŞA (A.A) - 10.10.2011 - KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Bozer, Meclis Başkan Yardımcılığına da Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Mustafa Yektaoğlu yeniden seçildi. KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, başkanlık divanı seçimi gündemiyle toplandı. Genel Kurul'da ilk olarak, başkanlık için yapılan kapalı oylamada, tek aday olan Bozer 38 oy alarak ilk turda başkan seçildi. Oylamada 7 ret oyu, 2 boş, 2 de geçersiz oy çıktı. Seçim sonuçları, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Arif Albayrak'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması nedeniyle verilen aranın ardından başlayan toplantıda açıklandı. Hasan Bozer, başkanlığa seçildiğinin açıklanmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, Anayasa, yasalar ve iç tüzüğe uygun hareket edeceğini, tüm milletvekillerine eşit mesafede davranacağını belirterek, tüm milletvekillerine teşekkür etti. -Yektaoğlu yeniden Meclis Başkan Yardımcısı- KKTC Meclisinde daha sonra Meclis Başkan Yardımcılığı için seçime geçildi. Başkan Yardımcılığı için CTP Lefkoşa Milletvekili Mustafa Yektaoğlu tek aday gösterildi ve yeniden Başkan Yardımcısı görevine seçildi. Mustafa Yektaoğlu, ilk turda 40 oy aldı. 7 milletvekili ise ret oyu kullandı. Yektaoğlu, seçilmesinden sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, bir dönem Hasan Bozer'le beraber çalıştıklarını hatırlatarak, tüm milletvekillerine eşit mesafede olmaya çalıştığını, bundan sonraki dönemde de aynı şekilde davranacağını söyledi. Yektaoğlu, gelecek dönemde kendilerini çok daha önemli görevler beklediğini ifade ederek, milletvekillerine teşekkür etti. Daha sonra idare amirliği ve katiplikler için seçime geçildi. 50 sandalyeli KKTC Cumhuriyet Meclisinde milletvekillerinin partilere dağılımı şöyle: UBP: 27, CTP: 15, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): 3, Demokrat Parti (DP): 2, Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP): 2, Demokrasi ve Güven Partisi(DGP): 1. Bu arada, CTP Gazimağusa Milletvekili Arif Albayrak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.