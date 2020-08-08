Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'ye veda etti, yeni rotası Başakşehir

Milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye veda etti.

8 sezondan bu yana Fenerbahçe'de forma giyen Hasan Ali Kaldırım'ın yeni rotası belli oluyor. Bir süredir Trabzonspor, Başakşehir ve Cagliari ile görüşen milli sol bek, İtalyan ekibiyle anlaşmaya varamadı.

HaberTürk'ün haberine göre; Cagliari transferi zora giren Hasan Ali Kaldırım, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılacak şampiyon Başakşehir'le anlaşma noktasına geldi. Transferin kısa pürüzlerin giderilmesi durumunda resmileşmesi bekleniyor.

Sosyal medyadan veda

Hasan Ali Kaldırım, sosyal meyda hesabından yaptığı bir paylaşımla Fenerbahçe'ye veda etti!