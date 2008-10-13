Hasagiç F.Bahçe yolunda



Serdar Kulbilge'nin takımdan ayrılmasıyla Volkan Demirel'e yeni bir alternatif oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, Bosna Milli Takımı'nın kalecisi Kenan Hasagiç'i renklerine bağlıyor.



Dobradobraspor.com isimli internet sitesinin haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen ve 5 yıldan bu yana Türkiye'de görev yapan Boşnak kaleci Aralık ayı sonunda Türk vatandaşlığına geçmesiyle Sarı-Lacivertli kulüple sözleşme imzalayacak. Hasagiç'in menajeri Fenerbahçeli eski futbolcu Elvir Boliç'in de doğruladığı bu transfere İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Başkanı Göksel Gümüşdağı'nda prensipte 'evet' dediği bildirildi.



