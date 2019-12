-HAS PARTİ'DEN ''MİKROFON KAZASI'' AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - HAS Parti'den medyaya ''mikrofon kazası'' başlığıyla yansıyan haberlere ilişkin, ''Sayın Kurtulmuş'un Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Necmettin Erbakan'dan bahsederken kullandığı 'Hoca küçük biz büyük'' ifadesi uzun bir cümlenin sadece 4 kelimesidir. Bu 4 kelime yalnız kullanıldığında bütün anlam değişmektedir'' açıklaması yapıldı. Yazılı açıklamada, Kurtulmuş'un, Erbakan'dan bahsederken kullandığı 'Hoca küçük biz büyük' ifadesinin ''uzun bir cümlenin sadece 4 kelimesi olduğu'' belirtilerek, şöyle denildi: ''Bu 4 kelime yalnız kullanıldığında bütün anlam değişmektedir. Habere konu olan görüntülerde basın toplantısı öncesi kahvaltı sırasında Sayın Kurtulmuş bir gazeteciye Saadet Partisi'nden ayrılış sürecinde yaşananları anlatmaktadır. Tamamen samimi duygularla yapılan konuşmanın herhangi bir gizli tarafı olmadığı gibi kelimelerin seçiminde herhangi bir yanlışlık da bulunmamaktadır. Bir bütün olarak dinlenildiğinde anlaşılacaktır ki konuşmada kullanılan 'büyük-küçük' ifadeleri, değersel bir büyüklük ya da küçüklüğü ifade etmek için değil, abi-kardeş duruşlarını anlatmak etmek için kullanılmıştır. Saadet Partisi'nden kopuş sürecinde yaşananlar, çok ağır bir süreçtir. Ve bu süreçte Sayın Numan Kurtulmuş ve arkadaşları sükunetlerini her zaman korumuşlardır. Burada kullanılan büyüklük-küçüklük ifadeleri Sayın Necmettin Erbakan ve bizim aramızdaki ağabeylik-kardeşlik kavramlarını ifade etmektedir.'' Açıklamada, Kurtulmuş'un, ''Özü sözü bir olan bir siyasetçiyim. O sözleri mikrofonların önünde de söylerim. Herhangi bir dedikodu, herhangi bir çekiştirme olmamıştır. Söylediğim söz şudur: 'Bu süreçlerde ben yaşça daha büyük gibi davrandım. Onlar da daha yaşça küçük gibi davrandılar' şeklindeki söz 'Ben büyük, onlar küçük' nasıl yansıdı bilmiyorum. Söylediğim budur. Gizli kapalı söylenmiş bir söz değildir. Kimseyi rencide etmek için söylenmiş bir söz değildir'' ifadelerine de yer verildi.