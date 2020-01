Has Parti'den Davutoğlu'na 10 İsrail sorusu

T24 - HAS Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, “İsrail önümüzde diz çöktü” şeklindeki sözlerini şaşkınlıkla karşıladığını belirterek “Abluka sürüyor, İsrail yeni yerleşim alanları açıyor, camileri işgal ediyor, ortada diz çöken bir İsrail yok” dedi.



Erol Erdoğan, Dışişleri’nin İsrail konusunda sadece konuştuğunu, diplomatik adımlar atmadığını ifade ederek, “Ahmet Davutoğlu, sürekli en üst perdeden konuşuyor sonra da tüm inisiyatifi İsrail’e bırakıyor. Davutoğlu kurguladığı dünyasında yaşamayı bırakarak gerçeklerle yüzleşmelidir” dedi. Erdoğan, cevaplandırması amacıyla da Davutoğlu’na 10 soru sordu.



Erdoğan’ın, Davutoğlu’na yönelik soruları şöyle;



1- Akdeniz’in uluslararası sularında İsrail saldırganlığıyla karşı karşıya kalmış Mavi Marmara gemisi 5–6 saat boyunca yardım çağrısı yaptığı saatlerde iki cümle bile söylemeyerek mi İsrail’e diz çöktürdünüz?

2- Yeterli şartlara haiz olmadığı için her defasında üyeliği diğer ülkeler tarafından reddedilen İsrail’in OECD’ye girmesini sağlayarak mı İsrail’e diz çöktürdünüz?

3- Muadili yerli insansız uçaklara nazaran kalitesi düşük ve daha pahalı HERONLARI İsrail’den almaya devam ederek mi İsrail’e diz çöktürdünüz?

4- Terör başta olmak üzere birçok konuda hala Amerika ve İsrail’le istihbarat paylaşımı yaparak mı İsrail’e diz çöktürdünüz?

5- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunda İsrail’in nükleer silahlarla ilgili diplomatik anlamda köşeye sıkıştırılmasını engelleyici şekilde oy kullanarak İsrail’e diz çöktürdünüz?

6- En haklı olduğumuz Mavi Marmara baskınıyla ilgili BM raporunun Türkiye aleyhine çıkmasının önüne geçemeyerek mi İsrail’e diz çöktürdünüz?

7- “Doğu Akdeniz’de en uzun kıyısı olan sahildar devlet olarak Türkiye seyrüsefer serbestisi için gerekli gördüğü her türlü önlemi alacak” dedikten kısa bir süre sonra Gazze’ye giden gemilere refakat edilmeyeceğinin garantisini ABD’ye vererek mi İsrail’e diz çöktürdünüz?

8- “İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı tanımıyoruz, ablukayı Uluslararası Adalet Divanı’na götüreceğiz” dedikten sonra ciddi hiçbir diplomatik adım atmayarak mı İsrail’e diz çöktürdünüz?

9- “Mavi Marmara mağdurlarının mahkemelerdeki her türlü hak arama çabalarına her türlü yardımı yapacağız deyip” her türlü zorluğu çıkararak mı İsrail’e diz çöktürdünüz? Hiçbir mağdur henüz dava açamadı, açtırılmadı! Kırtasiye engelleriyle dava açılması hala engelleniyor.

10- İsrail ile istihbarat paylaşımı yapacağı ve İsrail’i korumak için de kullanılacağı partner ülkelerce defalarca açıklanan Füze Sistemini Malatya’ya kurarak mı İsrail’e diz çöktürdünüz?

Erol Erdoğan son olarak, İsrail’e diz mi çöktürdünüz yoksa dizleri üzerindeki İsrail’i ayağa mı kaldırdınız?Dışişleri Bakanı Davutoğlu’dan açık seçik sorulmuş bu 10 soruya cevap bekliyoruz" dedi.