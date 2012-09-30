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Politika

HAS Parti’den 11 isim, AKP yönetiminde yer aldı

Feshedilen Has Parti'nin Genel Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un MKYK listesinde olması salondan alkış aldı

30 Eylül 2012 21:45

Ak Parti’nin yeni yönetim kadrosunda feshedilen HAS Parti’den 11 isim yer aldı. Bu listenin başında ise feshedilen HAS Parti'nin Genel Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş yer aldı.

Ak Parti MKYK Asil Üyeler listesinde Prof. Dr. Numan Kurtulmuş yer alırken Ahmet Demircan ve Abdulhamit Gül de MKYK listesine alındı. Numan Kurtulmuş'un adı MKYK listesinde okunduğunda salonda alkış sesleri oldukça coşkulu ve yüksekti.

MKYK Yedek Üyeler’de ise Nazım Maviş, Emel Topçu, Remzi Çakır, Mustafa Alkayış ve Veli Tolu listeye giren isimler oldu.

Ak Parti Disiplin Kurulu Asil Üye listesinde Ahmet Cemil Tunç ve Hayrettin Dilekcan isimlerine yer verildi.
Parti İçi Demokrasi Hakem Heyeti’nde ise; Eski Tarım Bakanı Musa Demirci yer aldı.

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