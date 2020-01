-HAS Parti yeni anayasayı gündemde tutacak KONYA (A.A) - 29.01.2012 - HAS Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdinç Yazıcı, Anayasa çalışmalarını gündemde tutacaklarını belirterek, ''Türkiye kısa sürede sağlam bir anayasa yapmazsa çok vakit kaybetmiş olacak'' dedi. Yazıcı, Selçuk Otel'de düzenlenen partisinin Konya İl Başkanlığı Ocak Ayı Divan Toplantısı'nda, siyaset kurumunun Türkiye dinamiklerinin ürettiği sorunları çözmekte yeterli olmadığını savundu. Parti olarak yeni anayasa çalışmalarına katkı sağladıklarını ifade eden Yazıcı, bu konuda Türkiye'nin ihtiyaçlarını dikkate alan önemli bir rapor hazırladıklarını bildirdi. Türkiye'nin hukuksal barışını temin edecek yeni anayasa çalışmalarında topun taca atılmak istendiğine dikkati çeken Yazıcı, ''Çok ince işçilikle bir rapor ortaya koyduk. Türkiye'nin gelecekteki sorunlarını çözmek, büyük barışın hukuksal altyapısını sağlamakla mümkün. Biz siyasetin yeni Anayasa gibi bir alanda topu taca atmasını kabullenemiyoruz. Biz Anayasa çalışmalarını gündemde tutacağız. Türkiye kısa sürede sağlam bir anayasa yapmazsa çok vakit kaybetmiş olacak. Türkiye, sorunlara sağlıklı çözüm üretememenin bedelini ödemektedir. HAS Parti yeni bir anayasayı zorunlu görmektedir. Artık Türkiye'de HAS Parti var, topu taca atmak kolay değil'' diye konuştu.