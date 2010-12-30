T24 LogoT24 Logo
Politika

HAS PARTİ, SAADET'E KOMŞU OLACAK ANKARA (A.A)

30 Aralık 2010 12:38

-HAS PARTİ, SAADET'E KOMŞU OLACAK ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Has Parti Genel Merkezi, Çankaya'daki binasının ''ihtiyaca cevap vermemesi'' nedeniyle Balgat'a taşınacak. Saadet Partisi'nden bir süre önce ayrılan Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler tarafından kurulan Has Parti'nin, Çankaya'da bulunan genel merkez binası ''ihtiyaca cevap vermediği'' için taşınacak. Has Parti genel merkezi için Saadet Partisi Genel Merkezi ile Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın evinin de bulunduğu Balgat'ta yeni bir bina kiralandı. Genel Merkez binası için Balgat'ın, kent merkezine yakın ve ulaşım olanaklarının kolay olması nedeniyle tercih edildiği belirtildi. Yeni binaya, tadilat işlerinin tamamlanmasının ardından gelecek ay taşınılacağı ve tüm parti birimlerinin bu binada faaliyetlerine devam edeceği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24