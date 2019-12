-HAS PARTİ, SAADET'E KOMŞU OLACAK ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Has Parti Genel Merkezi, Çankaya'daki binasının ''ihtiyaca cevap vermemesi'' nedeniyle Balgat'a taşınacak. Saadet Partisi'nden bir süre önce ayrılan Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler tarafından kurulan Has Parti'nin, Çankaya'da bulunan genel merkez binası ''ihtiyaca cevap vermediği'' için taşınacak. Has Parti genel merkezi için Saadet Partisi Genel Merkezi ile Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın evinin de bulunduğu Balgat'ta yeni bir bina kiralandı. Genel Merkez binası için Balgat'ın, kent merkezine yakın ve ulaşım olanaklarının kolay olması nedeniyle tercih edildiği belirtildi. Yeni binaya, tadilat işlerinin tamamlanmasının ardından gelecek ay taşınılacağı ve tüm parti birimlerinin bu binada faaliyetlerine devam edeceği kaydedildi.