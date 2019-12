-HAS PARTİ DE ALANLARA İNİYOR ANKARA (A.A) - 23.12.2010 - Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Aralık'ta Bursa'da seçim meydanlarına inerek, seçim startını verecek. Saadet Partisi'nden olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra 28 gün gibi kısa bir zamanda partisini kurup, 50'ye yakın ilde örgütlenme çalışmasını tamamlayan HAS Parti'nin Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Haziran ayında yapılması planlanan seçim çalışmalarına başladı. Kurtulmuş ve arkadaşları yarın Bursa'ya giderek hem il teşkilatının açılışını yapacak, hem de Osman Gazi türbesine giderek dua edip buradan seçim startını verecek. Kurtulmuş, çok kısa zamanda partileşme çalışmasını tamamladıklarını, yapacakları seçim çalışmaları ile partisinin iktidar olması için çalışmalara başladıklarını söyledi. Geçen hafta içerisinde partili arkadaşlarının Anadolu'da 20 ilde çalışma yaptığını belirten Kurtulmuş, ''Beklentilerimizin çok üstünde, giden arkadaşlarımız fevkalade neşeli ve güzel intibalarla geri döndüler. Bu çalışmalar dolayısıyla gidilen illerde kamuoyu çok ciddi şekilde HAS Parti'ye ilgi gösterdi'' dedi. Bu hafta sonu seçim çalışmalarına Bursa'dan başlayacaklarını anlatan Kurtulmuş, HAS Parti'nin meydanlarda, çarşılarda, fabrikalarda, üniversitelerde, tarlalarda var olan bir parti olduğunu söyledi. HAS Parti'nin bu nedenle, bu kadar rahat ve kısa zamanda kurulduğunu belirterek, ''Şubat ayı sonuna kadar Türkiye'deki illerimizin tamamını arkadaşlarımızla birlikte dolaşmış olacağız. Bende her hafta 3-4 ilde toplantılara, programlara katılacam. Mart ayından sonra da seçim mitinglerimiz başlayacak'' diye konuştu.