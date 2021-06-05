Harvard Üniversitesi'nden Doç. Altındiş'ten Bakan Koca'ya '30 milyon doz paylaşımı' eleştirisi: Böyle mesajlarla rehaveti büyütürken, Türkiye dünyada en çok vaka bulan 5. ülke

Harvard Üniversitesi öğretim görevlisi ve Boston College Üniversitesi Biyoloji bölümü mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Emrah Altındiş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de 30 milyon doz aşı yapılmasına ilişkin paylaşımını eleştirerek, "Şubat ayından beri 30 milyon doz aşı bir başarı degil, başarısızlığı gösterir" dedi.

Altındiş, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, toplumun korunması için 150 milyon doz aşı yapılması gerektiğini söylerken, "Koca böyle mesajlarla rehaveti büyütürken, Türkiye dünyada en çok vaka bulan 5. ülke, aşı seferberliğine ihtiyacımız var!" ifadesini kullandı.

Altındiş'in paylaşımı şöyle:

"Şubat ayından beri 30 milyon doz aşı bir başarı degil, başarısızlığı gösterir. Henüz nüfusun sadece yüzde 15'i tamamen aşılandı! Toplumun korunması için 150 milyon doz uygulanmalı. Koca böyle mesajlarla rehaveti büyütürken, Türkiye dünyada en çok vaka bulan 5. ülke aşı seferberliğine ihtiyacımız var!"