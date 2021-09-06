Harvard Küresel Sağlık Enstitüsü Direktörü: Koronavirüs yayıldıkça yeni varyantlar çıkacak; bastırmanın en iyi yolu aşılar

Harvard Küresel Sağlık Enstitüsü Direktörü Dr. Ashish Jha, Koronavirüs yayılmaya devam ettikçe yeni varyantlar çıkacağını söyledi.

The Hill'de yer alan habere göre, Fox News kanalına konuşan Dr. Jha “İnsanların bilmesi gereken şey, daha fazla varyant göreceğimiz. Bunu bastırmanın en iyi yolu ise dünyanın aşılanmasını sağlamaktır” dedi.

Yeni tespit edilen Mu varyantı hakkında da konuşan Dr. Jha, henüz endişelenmediklerini, verilerin incelendiğini söyledi.

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Doktor, Covid-19’un artık “aşıyla önlenebilen bir hastalık” konumunda olduğunu da ekledi.