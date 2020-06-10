Harvard, DSÖ’yü 'kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle' suçladı: Koronavirüs, asemptomatik insanlardan da kolayca bulaşıyor

Harvard Üniversitesi araştırmacıları, dün asemptomatik hastaların bulaşıcı olmadığı açıklayan Dünya Sağlık Örgütü'ne tepki gösterdi. Bilim insanları belirti göstermeyen insanların Koronavirüs bulaştırdığını ve herkesin sosyal mesafe önlemlerine uyması gerektiğini vurgulayarak DSÖ’yü kamuoyunu yanlış yönlendirmekle ve kafa karıştırmakla suçladı. DSÖ ise geri adım atarak, açıklamasının yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Harvard Üniversitesi’nin tepki göstermesinin ardından asemptomatik (belirti göstermeyen) Koronavirüs hastalarının virüsü yaymasının nadir olduğuna dair açıklamasını geri çekti.

DSÖ, dün Koronavirüs'le enfekte olup da belirti göstermeyen kişilerin hastalığı bulaştırma risklerinin düşük olduğunu açıklamış ve hükümetlerin semptom gösteren hastalara odaklanması istemişti. DSÖ'nün Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Cenevre'de yaptığı açıklamada, Covid-19'un nasıl bulaştığıyla ilgili farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini ve virüsün asemptomatik birinden başka birine bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade etmişti.

"DSÖ kamuoyunu yanlış bilgilendiriyor"

NTV'in haberine göre; dünyanın en saygın kuruluşları arasında yer alan Harvard Üniversitesi’nden araştırmacılar çok sayıda kanıtın, semptomları olmayanların Koronavirüs'ü kolayca yayabileceğini gösterdiğini açıklayarak DSÖ’yü kamuyu yanlış bilgilendirmekle suçladı.

DSÖ, açıklamayı geri çekti

Dün ilerleyen saatlerde tekrar açıklama yapan DSÖ danışmanı Kherkove, açıklamanın yanlış anlaşıldığını ve hiçbir semptomu olmayan kişilerin de hastalığı yaydığını söyledi.

Harvard Küresel Sağlık Ensitütüsü, asemptomatik yayılmanın Koronavirüs'ün yayılmasının ana yollarından biri olmadığı iddiası nedeniyle insanların sosyal mesafe uygulamalarını ve maske takmayı bırakabileceğini ve DSÖ’nün kendi eliyle insanları ikinci Koronavirüs dalgasına sürükleyebileceğini belirtti.



Araştırmacılara göre, DSÖ'nün yorumu, henüz bilimsel toplulukla paylaşılmayan 'üye devletlerin açıklamasına dayanıyor.



Harvard Küresel Sağlık Enstitüsü Müdürü Dr. Ashish K Jha, DailyMail.com'a verdiği demeçte, “Açıkçası beliti göstermeyen kişilerin popülasyonda kontrol altında tutulması salgının durmasında kritik bir öneme sahip. Asemptomatik yayılma tehdidi, gerçek ve önemlidir” ifadelerini kullandı.