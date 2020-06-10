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Koronavirüs

Harvard, DSÖ’yü 'kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle' suçladı: Koronavirüs, asemptomatik insanlardan da kolayca bulaşıyor

10 Haziran 2020 23:06

Harvard Üniversitesi araştırmacıları, dün asemptomatik hastaların bulaşıcı olmadığı açıklayan Dünya Sağlık Örgütü'ne tepki gösterdi. Bilim insanları belirti göstermeyen insanların Koronavirüs bulaştırdığını ve herkesin sosyal mesafe önlemlerine uyması gerektiğini vurgulayarak DSÖ’yü kamuoyunu yanlış yönlendirmekle ve kafa karıştırmakla suçladı. DSÖ ise geri adım atarak, açıklamasının yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

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