Harvard araştırması doğruladı: Stres saçlarınızı beyazlatıyor

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Yapılan yeni bir araştırma stresli yaşamın zaman içinde saç beyazlamasını hızlandırdığını doğrulayadı. araştırma yaptı.

Harvard Üniversitesi'nde bir biyolog olan Ya-Chieh Hsu, stresin kavga et-kaç tepkisine dahil olan sinirlerin saç pigmentleri yapan kök hücrelerin ölümüne sebep olan bir hormon pompaladığını keşfetti.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Hsu ve ekibi teorilerini ilk olarak fareler üzerinde denedi. Kafeslerini sallayarak, hormon enjekte ederek, yuvalarını ıslatarak ve ışıklandırmayı değiştirerek farelerin stres seviyelerini arttıran ekip, kemirgenlerin tüylerinin erkenden beyazlamaya başladığını gözlemledi.

Hsu'nun liderlik ettiği araştırma stresin kavga et-kaç tepkisine sebep olacak kadar yüksek olmadığı zamanlarda bile sempatik sinir sistemini devreye soktuğunu aktardı. Araştırmaya göre stresin sebep olduğu sinyalleri yanlış okuyan kök hücrelere, saç uzatma sinyalinin gönderildiğini algılıyor. Bu sebeple sonunda saça rengini veren havza 'kuruyor' ve daha fazla renkli saç üretemiyor.