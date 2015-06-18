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Yaşam

Harun Tekin, 'Yazdığını siliyor musun, yoksa hep beraber bi'şey mi deneyelim?' dediği Ali Aslan'dan özür diledi

Seçim günü Mor ve Ötesi'nin solisti Harun Tekin'le Zaman Washington Temsilcisi Ali H. Aslan arasında yaşanan tartışma Twitter'da gündem olmuştu

18 Haziran 2015 00:28

Zaman Gazetesi Washington Temsilcisi Ali H. Aslan’ın Oy ve Ötesi’ni tebrik ederken yaptığı benzetmeye sert sözlerle tepki gösteren Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin, özür diledi. Ali H. Aslan, seçim günü attığı tweette “Oy ve Ötesi ve benzeri sivil gruplara tebrikler. Sandık hırsızlarını Mor ve Ötesi'ne çevirdiler”demiş, Harun Tekin buna karşılık attığı tweette “Siliyor musun bu rezil tweeti, yoksa hep beraber bir şey mi deneyelim? Saat farkı da var, sana yarım saat süre” ifadelerini kullanmıştı. Tekin sosyal medyada yayımladığı özür mesajında “Ali H. Aslan'a karşı haddimi aşan bir üslup kullandım. Ancak "fırsat bu fırsat" diyerek nefret kusanlar sevinmesin, Hatamı gördüm ve bundan sonra dikkatli olacağım" dedi.

İkili arasında geçen diyalog ve Tekin’in mesajı şöyle:

 

 

 

 

 

 

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