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Spor

Harun Tekin sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı

Bursaspor'un başarılı kalecisi Harun Tekin, gösterdiği performansla milli takıma kadar yükseldi

01 Kasım 2016 17:47

Bursaspor’un milli kalecisi Harun Tekin, 2018 yılında sona erecek olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

mza töreninde konuşan Harun, "Böyle teklif geldiğinde hiç düşünmedim. Uzun süredir buradayım. Artık ben de Bursasporluyum. Gönülden kontratım var" dedi.

Bursaspor yönetimi, Spor Toto Süper Lig'in ilk 9 haftalık periyodunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yeşil-beyazlıların milli kalecisi Harun Tekin'in sözleşmesini uzatmak için bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu.

Ligin 9. haftasında oynanan Konyaspor karşılaşması öncesi deneyimli eldiven ile her konuda anlaşma sağlayan yönetim, 2018 yılında sona erecek olan mukavelesini 2020 yılına kadar uzattı.

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