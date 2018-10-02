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Spor

Harun Tekin kulübeye, Volkan Demirel 11'e

Tecrübeli kaleci, 5 maçta 11 gol yedi

02 Ekim 2018 21:38

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz transfer sezonunda Bursaspor'dan transfer olan Harun Tekin, 5 maçta 11 gol yiyerek kredisini tüketti.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu ilk günden beri kalesini gole kapatamayan ve 5 maçta toplamda 11 gol yiyen kaleci, kulübeye çekiliyor. Harun'un yerine oynayacak olan isim ise tecrübesiyle ön plana çıkan Volkan Demirel.

Demirel'in performansı her ne kadar eleştirilse de, tecrübeli kalecinin liderlik vasfının, Fenerbahçe'de bazı şeylerin değişmesinde ön ayak olacağı düşünülüyor.

Fenerbahçe perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek ve bu karşılaşmaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak.

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