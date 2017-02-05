Harun Tekin: 'Hayır' cevabı yönetenlere meşru gelmiyorsa...

Mor ve Ötesi'nin solisti Harun Tekin, Başbakan Binali Yıldırım'ın “PKK, FETO, HDP ‘Hayır’ diyor onun için ‘Evet’ diyoruz. Hayırcılara bakın ona göre karar verin. Nisanda referandumda bu millet dersini verecek. ‘Evet’ mührünü vurarak hesabını soracaktır” açıklamasıyla ilgili olarak " ‘Hayır’ cevabı ‘evet’ cevabı kadar meşru gelmiyorsa yönetenlere; demokrasi iddiasında ya da soruda/referandumda büyük bir sorun var demektir" dedi.

Tekin'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar şöyle:

“Önümüzde bir soru var. Bu soru, “Her şey ne kadar da güzel değil mi?” gibi lafın gelişi sorulmadıysa ve yurttaşların iradesine saygı esassa kimse cevaplardan birini kriminalize etmemeli. Hele soruyu sorma gücüne sahip olanlar, her cevabı aynı olgunlukla karşılayacak olduklarını hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya koymalı. Bunu yap(a)mıyorlarsa; cevapların biri, soruyu soranlara göre ‘hainlik’ demekse, ‘hayır’ cevabı ‘evet’ cevabı kadar meşru gelmiyorsa yönetenlere; demokrasi iddiasında ya da soruda/referandumda büyük bir sorun var demektir. Başka bir deyişle, seçmene sorulan ve iki cevabı olan bir soruya #hayır diyenlerin karalanması, suçlanması, sindirilmesi kabul edilemez” yazdı.