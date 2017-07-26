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Harun Kolçak'ın kedilerine sahip aranıyor

Harun Kolçak'ın Pamuk ve Eylül adındaki iki kedi ortada kaldı

26 Temmuz 2017 15:31

Harun Kolçak’ın Gümüşsuyu’ndaki evinde beslediği iki kedisi, sanatçının ölümüyle sahipsiz kaldı. Son beş günde 100’den fazla hayvanseverin Kolçak’ın kedilerini sahiplenmek için sanatçının yakın dostu Sibel Benekli’yle iletişime geçtiği öğrenildi.

Pamuk ve Eylül ortada kaldı

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre geçtiğimiz çarşamba aramızdan ayrılan Harun Kolçak'ın kedileri sahipsiz kaldı. Hayvanseverler kedileri sahiplenmek için adeta sıraya girdi.

Müzisyen kimliğinin yanı sıra hayvanlara olan düşkünlüğüyle de bilinen usta sanatçının Gümüşsuyu’ndaki evinde vaktinin büyük bir bölümünü beraber geçirdiği Pamuk ve Eylül adındaki kedilerini sahiplenmek isteyen vatandaşlar, sanatçının yakın dostu Sibel Benekli’yle iletişime geçti. Son beş günde 100’den fazla kişinin kedileri talep ettiği öğrenildi.

 

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