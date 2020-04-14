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Harry Styles, Dünya Sağlık Örgütü için tişört tasarladı

Styles'ın bağış yapmak yerine tişört geliri toplaması tepki çekti

14 Nisan 2020 12:05

Ünlü şarkıcı Harry Styles, yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü için tişört tasarladı.  Dünya Sağlık Örgütü için ‘Stay Home-Evde Kalın’, ‘Stay Safe-Güvende Kalın’ ve ‘Protect Each Other-Birbirinizi Koruyun’ baskılı tişörtler tasarlayan Styles, elde edilen geliri ise örgütün dayanışma fonuna bağışlayacak.

Styles, tasarladığı tişörtle ilgili olarak "Böyle zamanlarda, insanların gücünü hatırlamak hiç olmadığı kadar önemli. Eğer yardım edebiliyorsanız lütfen bağışta bulunun” dedi. 

Sosyal medya kullanıcıları Styles'a "Sen bir giyim markası değilsin" ve "Tişörtlerin gelirini beklemek yerine keşke sen para bağışlasaydın" gibi eleştiriler yaptı. 

 

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