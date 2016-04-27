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Dünya

Harry Potter yıldızı kafes dövüşçüsü oldu

Josh Herdman, 80 kilo kategorisinde yapılan kafes dövüşünün üç raundunu da 29-28 puanla kazandı

27 Nisan 2016 19:12

Harry Potter filmlerinde Draco Malfoy'un sağ kolunu canlandıran aktör Josh Herdman, amatör kafes dövüşçüsü oldu.

Herdman, Harry Potter filmlerinde genelde sadece Goyle olarak anılan Gregory Goyle'u oynuyor.

Malfoy'un her dediğini yapan ve başkalarını korkutmak için aklından çok cüssesini kullanan Goyle'a hayat veren oyuncu, haftasonunda Londra'da Polonyalı dövüşçü Janusz Walachowski'yi yendi.

Josh Herdman, 80 kilo kategorisinde yapılan kafes dövüşünün üç raundunu da 29-28 puanla kazandı.

Image copyrightItar Tass

Josh, 2001 ve 2011 yılları arasında çevrilen sekiz Harry Potter filminin hepsinde oynayan 14 kişiden biriydi.

Boksör ve profesyonel rugby oyuncusu olan bir babanın oğlu olan Josh'un ağabeyleri de daha önce boks yapmışlardı.

Josh'un babası da eskiden oyunculuk yapmıştı.

Josh ise karma dövüş sanatını bokstan daha ilginç bulduğunu söylüyor ve bu nedenle kafes dövüşçüsü olduğunu anlatıyor.

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28 yaşındaki İngiliz aktör, Harry Potter serisi dışında sadece iki filmde oynadı.

Yine de hâlâ oyuncu olduğunu ve filmler için iş mülakatlarına gittiğini söylüyor, ancak artık bunun "yaşamını kazanmak için piyango oynamaya benzediğini" belirtiyor.

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