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Kültür-Sanat

Harry Potter, Freddie Mercury olabilir

'Harry Potter' serisiyle ünlenen oyuncu Daniel Radcliffe’in, efsane Queen grubunun solisti Freddie Mercury’i canlandıracağı iddia edildi

23 Eylül 2013 12:23

İngiliz oyuncu Daniel Radcliffe’in proje aşamasındaki Freddie Mercury’nin hayatını anlatan filmde başrolü üstleneceği öne sürüldü.
 
Daily Star gazetesinde yer alan habere göre, rol Radcliffe’e teklif edildi. Ünlü oyuncu teklifi kabul ederse Mercury’e beyazperdede hayat verecek. 24 yaşındaki oyuncu, genç yaşına rağmen şair Allen Gingsburg’u canlandırdığı 'Kill Your Darlings' filmiyle övgü toplamıştı.
 
Film için ilk olarak Sacha Baron Cohen seçilmişti. Ancak Cohen ‘yaratıcı farklılıklar’ nedeniyle projeden ayrıldı. Queen grubu tarafından desteklenen film, 1985 yılında gerçekleştirilen “Live Aid” konseri ve Mercury’nin performansları üzerine kurulu.

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