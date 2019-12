Harry Kewell: Rijkaard'ın gidişi hakkında konuşursam başıma iş açılabilir

T24 - Galatasaray'ın Avustralyalı yıldızı Harry Kewell, NTV Spor muhabiri Özgür Buzbaş'a konuştu. Yıldız oyuncu Rijkaard'tan Haldun Üstünel'e, takımdaki geleceğinden şampiyonluk yarışındaki favorisine, Hagi'den, Arda'ya kadar birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.





Sarı-kırmızılı takımda kalmayı istediğini söyleyen Avustralyalı yıldız, şampiyonluk yarışında Trabzonspor'u desteklediğini ifade etti. Türk futbolu hakkında değerlendirmeler yapan Kewell, Galatasaray hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

Avustralya ile Almanya'nın karşılaşacağı özel maç öncesi NTV Spor'a konuşan Harry Kewell, Galatasaray TV'nin dışında ilk kez bir kanala konuk oldu. Oldukça samimi açıklamalar yapan Avustralyalı yıldız, Türkiye kariyeri ve Galatasaray ile ilgili düşüncelerini açık bir dille ifade etti.



Avustralya gelişme gösteriyor

Avustralya'nın çok iyi bir takım olduğunu ifade eden Kewell, ellerinden gelenin en iyisini yapabildiklerini ve gelişme göstermeye devam ettiklerinin altını çizdi.



Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye kaybettiği derbiye dair

"Taraftarların ne hissettiğini anlayabiliyorum. Benim de ailem oradaydı. Herkes o maç için gelmişti. Herkes iyi şeyler bekliyordu. İlk 11'de yer almamak benim için hayal kırıklığı oldu. İlk 11'de olmak isterdim ama bu profesyonel bir durum ve teknik bir karardı.

İlk yarıda çok iyiydik ve kontrol de elimizdeydi. Son maçlarda olduğu gibi 70'inci dakikadan sonra yine oyundan düştük. Burada kimse tek tek suçlanamaz. Bundan oyuncular sorumludur."



"Taraftara borcumuzu ödeyebilmeliyiz"

"Şu anda yapmamız gereklen taraftarın bize verdiklerini geri ödeyebilmemiz. Geride kalan maçları en kuvvetli şekilde tamamlamamız lazım."



Hagi ve yaşanan sorunlar

"Her oyuncu ile herhangi bir teknik direktör aynı fikirde olamaz. Ne olursa, hangi şartlar altında olursa olsun her futbolcu sahaya çıkmalı ve %100'ünü vermelidir.



Misimovic hakkındaki hikayenin tamamını bilmiyorum ama bizler Hagi'ye karşı çok saygılı olduk. O çok büyük bir oyuncuydu."



"Rijkaard kariyerimin en önemli isimlerindedi"

"Benim için Frank Rijkaard ile çalışmak kariyerimin en önemli şeylerinden biriydi. Rijkaard'ın gittiğini duyduğumda büyük hayal kırıklığına uğradım. Sezona iyi başlayamamıştık ama yavaş yavaş daha iyiye gidiyordu.



"Dedikoduların hepsi yalandı"

"Rikaard'ın ardından Hagi geldi. Benim gibi Baros gibi, Neill gibi ve Türk oyuncular hakkında "Hagi ile çalışmak istemiyor" gibi dedikoldular vardı. Ama bunların hepsi yalandı."



"Kulüp bizim verdiklerimizden fazlasını hak ediyor"

"Bu kulüp bizim verdiklerimizden çok fazlasını hakediyor. Biz de geride kalan maçlarda en iyisini yapabilmeliyiz." Ben herhangi bir oyuncunun gelip de "Ben onunla çalışmam" diyebileceğine inanmıyorum."



"Galatasaray çok özel bir kulüp"

"Kimse unutmasın Galatasaray çok özel, çok önemli bir kulüp. Bakın ben Liverpool'dan geldim ama Galatasaray'ın ne kadar özel ve büyük olduğunu burada gördüm."



"Takımda bir gerginlik var"

"Takımda bir gerginlik var. İstediklerinizi yapamayınca bir hayal kırıklığı oluyor. Galatasaray çok iyi oyunculardan oluşuyor. Herkes farklı bir açıdan bakabilir ve baskı oluşturabilir. Türk taraftarlarının tutkusu sizi bazen baskı altına alabiliyor ama buna iyi yanından bakmanız lazım."



"Kalan maçlarda Galatasaray'ın ne olduğunu göstermeliyiz"

"Taraftarlar haklı kalan maçların hepsini de kazansak mutlu olmayabilirler. Biz kalan maçlarda Galatasaray'ın ne olduğunu göstermeliyiz."



"Başıma iş açabilirim"

"Açıkçası Rijkaard neden gitti bilmiyorum. Bunları söylediğim için başıma iş açabilirim. Ama hakemler birçok maçta bizim aleyhimize çalıştı. Verilmeyen penaltılar vardı. Çok net faullerde hakemler "devam" dedi. Bize çıkan kırmızı kartlar... Hakemlerin kötü bir performans gösterdiğini söylemem lazım."



"Üstünel'i de Keita'yı da Elano'yu da özlüyorum"

"Galatasaray'a imza atmak için karar verdiğimde beni getiren Üstünel'di. Onunla hala konuşuyorum. Bazen akşam yemeğine de çıkıyoruz. Ondan sonra gelen Adnan Sezgin'in takımım kötü gidişinde bir etkisi olamaz. Sahada olan biziz. Bir takım idari kararlar olabilir ama sahada her şeyi yapması gereken biziz. Sorumluluık futbolculardadır. Ben Üstünel'i de Keita'yı da Elano'yu da özlüyorum. Bu futbol. Geçmişe dönmemek lazım."



"Galatasaray için en iyi zaman"

"Şu anda sıfırdan başlamak, dipten zirveye çıkmak için en doğru zamandır Galatasaray için. Ben kesinlikle burada olmak ve kariyerimi burada bitirmek istiyorum.



"Biz yüzde 110 umursuyoruz"

"Bazen futbolcuların umursamadığı söyleniyor. Ben çok net söyleyebilirim, bizler %110 düşünüyoruz her şeyi. Bazen çok iyi oynuyoruz ama son hamleyi yapamıyoruz. Bazen olmuyor. Bazen oyunun sonucunu değiştiremiyoruz."



Yeni transferler hakkında

"Bir teknik karardır. Gelenler de kaliteli isimler. Yeni teknik heyet de nelere ihtiyacımız olduğunu görecek. Bu çok iyi bir zaman. Galatasaray için her şeyin sıfırdan başlaması için çok iyi bir zaman. Biz bütün maçları kazanmak için sahada olmalıyız."



"Oyuncular yan yana olmaya alışmalı

"Oyuncuları bir anda sıfırlayamazsınız, oyuncuların yan yana olmaya alışması lazım. Bu dönem Galatasaray için çok önemli bir dönem."



Teknik adamlar hakkında: İstikrar çok önemli

"Teknik direktör değişiklikleri takıma etki ediyor diyebiliriz. Bir maça başkası ile çıkıyor ve istediklerini yapıyorsunuz. Sonraki maçta istekler ve yapmanız gerekenler değişiyor. Futbolda istikrar çok önemli.



"İşler kötü gidince teknik adam gidiyor"

"Türkiye'de böyle bir anlayış var. İşler kötü gidince teknik adam gidiyor. Sahaya hiç bakılmıyor, Schuster'de olduğu gibi. Bence bir insana, bir teknik adama 2-3 yıl verilmesi lazım. Ondan sonra "Size şans verdik ama olmadı" denebilir. Altı ayda hiçbir şey olmaz. Sonuçta çalışıyorsunuz, şansa da ihtiyacınız var. İstikrarlı da olabilmeniz lazım."



"Arda Avrupa tecrübesini yaşamalı"

"Arda'ya, daha doğrusu bir oyuncuya tavsiye veremezsiniz. Sonuçta herkes çocukken futbola başlar ve ilerlerken kararlar verir. Yönetim Arda'yı kaptan yaptıysa bunu kabul edeceksiniz. Dünyada birçok genç kaptan var. Arda'nın çok iyi bir kaptan olduğunu düşünüyorum. Bu kulübe de kaptan olarak çok yakışıyor bence. Zor bir sezon geçirdi, çok sakatlık yaşadı. Arda bence buranın 1 numarası olduğunu gösterdi. Bu arada Arda çok da komiktir. Beni de ilk geldiğimde çok güldürüyordu. Mutluluk çok önemli. Mutlu olduğunuzda iyi olursunuz. Arda'nın da mutlu olmaya ihtiyacı var. Arda'ya yapıştırılan etiket ne olursa olsun, Arda kendi olmak zorunda. Arda çok yetenekli bir isim. Her an her şeyi yapabilecek bir oyuncu Arda.

Bence yapabiliyorsanız, kesinlikle her zaman Avrupa'ya açılmalısınız. Arda'da da Avrupa'ya giderek o tecrübeyi yaşamalı. O fırsat kaçmamalı. Avrupa, futbol için en iyi noktadır. O tecrübeyi yaşamalı."



"19 numara gidince çok üzüldüm"

"19 numaradan 99 numaraya geçmek beni üzdü. 19'un benim için anlamı çoktu. Her futbolcu için numara önemlidir. Ben 19 elimden alındığında çok üzüldüm. "Acaba zamanım mı bitiyor, gitmeli miyim?" dedim. Ama şimdi 99'u da çok seviyorum. Umuyorum bana şans getirir."



"Rijkaard'ın gidişi beni şoke etmişti"

"Rijkaard'ın gitmesi bence şoke edici bir karardı. Bence Rijkaard'ı bazı oyuncuların anlamadığını düşünüyorum. Onun tarzı biraz farklıydı. Daha fit olmalı, kondisyonunuz daha iyi olmalı. Rijkaard da futbolcuların çok hazır olmadığını görünce alışık olduğu sistemden biraz farklı bir sistem oynatıyordu."



"Yerimizi biz kazanmalıyız"

"Rijkaard geldiğinde beni de oynatmadı. 7-8 maç bekledim. Sonuçta hepimiz yetişkiniz ve elimizden geleni yaparak yerimizi kazanmalıyız Bir menajer seni oynatmıyorsa, seni sevmiyor demek değildir. Geri dönüp daha çok çalışmalısın. Bu da Türk futbolcularının öğrenmesi gereken şeylerden biri. Bu herkes için geçerlidir."



"Burada çok mutluyum"

"Türkiye'de çok mutluyum. İstanbul'a geldiğim, Galatasaraylı olduğum için çok mutluyum. İnsanların sevilmesi zor değil, sevilmemesi zor ve kötüdür. Burada ailem çok mutlu, ben çok mutluyum."



"Kontrat için savaşacağım"

"Ben yeni bir kontrat almak için savaşacağım. Ama kulüp farklı bir karar alırsa da saygı duyarım."



"Galatasaray iyi sonuçları hak ediyor"

"Umuyorum Galatasaray çok daha iyi sonuçlar alacaktır. Galatasaray bunu hak ediyor."



"Bülent Ünder'i Terim'in yardımcısı olarak biliyorum"

"Bülent Ünder'i şahsen tanımıyorum. Fatih Terim'in yardımcısı olduğunu biliyorum. Hakkında bir kaç şey duydum."



"Yaşananlardan ötürü çok üzgünüm"

"Kalan maçlarda yeni kontrat için çalışacağım. Bu sezon yaşananlardan ötürü çok üzgünüm. Umuyorum geride kalan maçlarda umutlanmak adına bir şeyler vereceğiz."



"Şampiyonluk için tabii ki Trabzonspor"

"Şampiyonluk için tabii ki Trabzonspor diyeceğim. Fenerbahçe çok iyi oynuyor. Alex harika bir sezon geçiriyor. Ama Türkiye ligi çok çılgın her şey olabilir. Umuyorum heyecanlı bir sezon sonu olur ve gerisi de gelir. Alex çok koşan, çok depar atan biri değil ama yaptıkları için ona da şapka çıkarmak lazım.