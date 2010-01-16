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Spor

Harry Kewell imzayı atıyor

Neill transferinden büyük mutluluk duyan Kewell, Başkan Yardımcısı Haldun Üstünel’i arayarak masaya oturmak istediğini bildirdi.

16 Ocak 2010 02:00

T24 - Harry Kewell sözleşme imzalarsa yönetime de rahat bir nefes aldıracak. Neill transferinden büyük mutluluk duyan Kewell, Başkan Yardımcısı Haldun Üstünel’i arayarak masaya oturmak istediğini bildirdi.


Cim-Bom, Lucas Neill transferiyle bir taşla iki kuş vurmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Avustralya Milli Takımı kaptanı Neill’i renklerine bağlayarak, Kewell’ın sözleşmesini yenilemek için büyük avantaj yakaladı.

Kaptanı Neill’in transferine çok sevinen Kewell’ın, İngiltere’de bulunan Başkan Yardımcısı Haldun Üstünel’i arayarak sezon sonunda bitecek sözleşmesini görüşmek üzere masaya oturmak istediğini bildirdiği öğrenildi. Daha önce, “Sözleşmeyi düşünmek istemiyorum. Yoksa performansım düşer” diyerek durumunun sezon sonunda netlik kazanacağını açıklayan Kewell’ın çok büyük bir olasılıkla mukavelesini uzatacağı vurgulandı.

Yetenekleri ve düzgün karakteriyle Galatasaray taraftarının gözbebeği haline gelen Avustralyalı futbolcunun, yine 2 senelik sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. Kewell’ın bu süre sonunda İngiltere’de yaşayan ailesinin yanına döneceği bildirildi.

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