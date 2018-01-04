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Spor

Harry Kane'e rekor maaş

Kane artık 200 bin sterlin haftalık ücret alacak

04 Ocak 2018 17:21

Harry Kane, bu sezon Tottenham Hotspur formasıyla çıktığı 25 maçta 24 gol, 3 asist kaydederek, büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Tottenham’ın golcü futbolcusunu elde tutmak için haftalık 200 bin sterlin maaş ödeyeceği iddia edildi.

İngiltere'de yayım yapan Daily Mail gazetesinin haberine göre Kuzey Londra ekibi, Kane'in haftalık maaşını tam 200 bin sterline çıkarmaya hazırlanıyor.

Hâlihazırda 110 bin sterlinlik haftalığıyla Premier Lig'in en çok kazanan 35'inci oyuncusu konumunda bulunan Kane, bu maaşı alması durumunda ise en çok kazanan İngiliz futbolcu olacak.

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