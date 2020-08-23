Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Covid servisinde görevli hemşire: Covid-19 olayım da 14 gün dinleneyim diye düşünüyorum, maalesef

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Covid yoğun bakım servisine eklenen 20 yatağın 24 saat geçmeden dolduğunu anlatan hemşire, “Beraber çalıştığım bir arkadaşım dayanamadığını ve istifa edeceğini söyledi. Ben pozitif olayım da 14 gün dinleneyim diye düşünüyorum, maalesef. Önceki gün 24 saat boyunca nöbetteydim ve bir dakika bile gözümü kapatamadım. Sürekli 24 saat nöbetlerimiz oluyor." dedi.

"Birkaç arkadaşımız daha pozitif çıkarsa sanırım yoğun bakımda yatıp kalkmak zorunda kalacağız"

BirGün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, "Sürekli arkadaşlarımızın testi pozitif çıkıyor ve bu durumda da pozitif olan arkadaşların nöbetleri diğer arkadaşlara dağılıyor. Birkaç arkadaşımız daha pozitif çıkarsa sanırım yeterli sayıda sağlık emekçisi olmaması nedeniyle bizler yoğun bakımda yatıp kalkmak zorunda kalacağız. Bazen yeni arkadaşları Covid yoğun bakım servisinde görevlendiriyorlar ama Covid servisinde nasıl çalışılacağına dair eğitim verilmemiş. Bu şekilde çalışmaya geliyorlar ve hastaneler şifa yuvası olmaktan ziyade salgını yayar bir hale geliyor” diye konuştu.

"Mesleğimi çok seviyordum ama bu dönem nefret etmeye başladım"

Covid yoğun bakım servisinde çalışırken koronavirüs’e yakalandığını belirten ve Denizli’deki Merkezefendi Devlet Hastanesi’nin Covid yoğun bakım servisinde çalışan bir hemşire ise, “Ne kadar titiz davransak da ne yazık ki virüs bana da bulaştı. Yoğun bakımlarda durumu ağır olan hastalar bulunduğu için iş yükümüz çok fazla. Burada çalışmak çok stresli, her an virüse yakalanma ihtimalini düşüyorsunuz. Hastaların sağlığı çok önemli ve hastalara ani müdahale edilmesi gereken durumlarda çok donanımlı koruyucu ekipmanlarınız olmadan hemen yoğun bakıma girip müdahale etmeniz gerekiyor. Tükenmişlik sendromu yaşıyoruz ve bende panik ataklar gelişmeye başladı. Artık boğuluyormuşum gibi hissediyorum. Mesleğimden hiç bu kadar nefret etmemiştim ve emeğimizin de karşılığını alamıyoruz. Mesleğimi çok seviyordum ama bu dönem nefret etmeye başladım” ifadesini kullandı.