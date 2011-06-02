Harran Üniversitesi için 3 rektör adayı belirlendi

T24- YÖK Genel Kurulu toplantısında, Harran Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanlığına bildirilecek 3 rektör adayının isimleri belirlendi.





Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında toplanan YÖK Genel Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, eğitim, kadro, mevzuat ve vakıf üniversiteleri koordinasyon komisyonları raporlarının görüşüldüğü belirtildi





Açıklamada, Harran Üniversitesi'nde yapılan seçimle belirlenen 6 aday arasından, Yükseköğretim Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda belirlenen sırasıyla Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu, Prof. Dr. Gürbüz Aksoy ve Prof. Dr. Bahri Karlı'nın isimlerinin Cumhurbaşkanlığı makamına arzına karar verildiği bildirildi.





Toplantıda, devlet üniversitelerinin 7 fakültesine dekan ataması da yapıldı. Buna göre, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Prof. Dr. Ali Akpınar, Hacettepe Üniversitesi Kastamonu-Tıp Fakültesi Prof. Dr. Kubilay Varlı, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Prof. Dr. Mesut Okumuş, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Halil Aykul, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz B. Fakültesine Prof. Dr. Muhittin Söylemez, Uludağ Üniversitesi İnegöl-İşletme Fakültesine Prof. Dr. İbrahim Canbolat ve Uludağ Üniversitesi İnegöl-Veterinerlik Fakültesine Prof. Dr. Engin Kennerman atandı.





Gedik Üniversitesi'nin mütevelli heyeti tarafından rektör adayı olarak YÖK'e önerilen Prof. Dr. Nihat Akkuş ile ilgili olumlu görüş bildirilmesine karar verildiği bildirildi.





Üç vakıf üniversitesinin mütevelli heyeti tarafından dekan adayı olarak Yükseköğretim Kurulu'na önerilen adaylarla ilgili olarak da olumlu görüş bildirilmesine karar verildiği belirtilerek, İstanbul Bilgi Üniversitesi İİBF'ye Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. M. Cemali Dinçer ve Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Ahmet Turan İnce'nin isimlerinin dekan olarak belirlendiği kaydedildi.





YÖK Genel Kurulu, 23 Haziran 2011 tarihinde toplanacak.

