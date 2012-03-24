Başbakan Erdoğan Harp Akademisi’nde 2023’ü anlattı

T24 - Bir saat boyunca subaylara seslenen Başbakan Erdoğan “Büyüyen, gelişen Türkiye ve 2023 hedeflerini” anlattı. MİT Müşteşarı’nı da kabul eden Başbakan, ifade için gönderilen savcılık yazısı için “Takınacağım tavır ortadadır, bellidir” dedi.

Vatan gazetesinin haberine göre, Başbakan Erdoğan, dün Maslak’taki Harp Akademileri Komutanlığı’nda subaylara hitap etti. Saat 14.25’te akademiye giriş yapan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Ankara Garnizon Komutanıyken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'le tokalaşmamak için protokolden ayrılan komutan olarak gündeme gelen Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Arslan Güner tarafından karşılandı. Erdoğan daha sonra konferans salonunda subaylara bir konuşma yaptı. Basına kapalı konferansın içeriği konusunda açıklama yapılmadı. Başbakanlık sadece görüntüleri dağıttı.

MİT Müsteşarı’nı kabul etti

Yaklaşık bir saat boyunca subaylara seslenen Erdoğan, ardından Üsküdar’daki evine geçti. Kısa bir süre sonra MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Erdoğan’ın konutuna geldi. 55 dakika süren görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı. Akşam Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katılmak üzere Güney Kore’ye giden Erdoğan hareketinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gayet verimli, güzel bir konferans oldu

Harp Akademileri’nde verdiği konferansla ilgili soru üzerine, Erdoğan, "Ben genel başlığı size vereyim. Genel başlığımız şuydu. Özellikle büyüyen, gelişen Türkiye 2023 hedeflerimiz üzerindeki her alanda Türkiye’nin altyapı, üst yapı noktasındaki attığı adımlar. Bunun yanında tabii ki savunma sanayi ile ilgili mevcut gelişmelerimiz, yani dün sürekli olarak dışa bağımlı olan ama bugün artık kendi savunma sanayiyle ilgili ihtiyaçlarını karşılama noktasına gelmekte olan bir Türkiye. Bu noktada attığımız adımlar. Bunları orada geniş bir şekilde anlatma fırsatını bulduk. Gayet verimli, güzel bir konferans oldu" dedi.

MİT için gelen herhangi bir yazı yok

(MİT Müsteşarı’nın savcılıkça ifadeye çağrılmasına ilişkin soru üzerine) Bu konuyla ilgili olarak çıkan yasa belli. Bu yasa çerçevesi içerisinde de şu anda bana gelen herhangi bir yazı yok. Bir yazı geldiği zaman, tabii bu konuda Başbakan’ın iznine tabi olduğu açık, ortada. Dolayısıyla bana gelen yazıyı göreceğim. Yazıyı gördükten sonra da tabii takınacağım tavır ortadadır, bellidir. Bundan sonra nasıl bir süreç oluşuyor, o ayrı bir mesele.

Terör örgütü ile masaya oturmayız

(Terörle mücadele konusundaki soru üzerine)Terör örgütü ile sonuna kadar mücadele, siyasi uzantısıyla da müzakere. Biz buna her zaman hazır olduğumuzu söyledik. Tabii ki terör örgütü ile kalkıp siyasi irade olarak herhangi bir masada görüşme asla ve kat’a yapmayız. Fakat parlamento çatısı altında olan uzantıları diyeceğim artık, çünkü o da biliyorsunuz... Onlarla bugüne kadar arkadaşlarımın görüşmeleri olmuştur. Bundan sonra da görüşme yaparız ama dürüst davrandıkları sürece. Eğer dürüst davranmazsa onlarla da görüşecek değiliz. Çünkü bizim derdimiz çözümdür. Kendi iradelerini kullanamıyorlarsa, İmralı’nın, Kandil’in ağzıyla konuşurlarsa onlarla da konuşamaz duruma geliriz.

Gerekirse operasyon yaparız

(MHP lideri Bahçeli’nin ’Kuzey Irak’a bir harekat istiyoruz. Yetki hükümette’ değerlendirilmesinin sorulması üzerine) Bahçeli’ye daha önce de söyledim. Biz bugüne kadar Kuzey Irak’a, zaten harekat yapılması gerektiği zaman bu harekatları yaptık. Bundan sonra da ne zaman bir harekat gerekirse TSK ile her an bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Genelkurmay Başkanı ile sürekli bu konuları değerlendiriyoruz. Eğer bu konuda istihbari bir bilgi gelmişse, geldiği anda böyle bir operasyon gerekirse bunları yaparız. Sayın Bahçeli bunlardan merak etmesin.

Uysal koyun değiliz

(CHP’nin 4+4+4 konusundaki tavrıyla ilgili soru üzerine) Okul öncesi eğitimi yüzde 11’den yüzde 43’e çıkardık. Geriye giden eğitim bu mu? Bakın, ’okul öncesi eğitim’ diyorum. Bu, 48 ayda başlıyor. Biz şimdi 60 ayda başlıyoruz. Bundan sonraki süreci de 4 yıl olarak 60 ay taban, 72 ay tavan olmak üzere süreci başlatıyoruz. 12 yıl zorunlu eğitim getiriyoruz. Ancak ilk 4’ten sonra bir tercih ortaya koyuyoruz. Yani kesintili. Beyefendiler bu işi engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Entelektüellere saygısı olanlar selo teyp tankını Komisyon Başkanı Nabi Avcı’ya fırlatmazdı. Demokrasi biraz saygıdır. Demokrasi, tekme tokat eline ne gelirse saldırmak değildir, ama CHP zihniyetinde bu var. Bu oyuna gelmeyeceğiz, ama şunu da söyleyeyim; Yumuşak başlı isek kim dedi uysal koyunuz. Onun için hangi dilden anlarlarsa o dilden muamele etmesini biliriz.

İran'a gideceğiz

(İran ile Batı arasında arabuluculuğun söz konusu olup olmayacağına ilişkin soru üzerine) Bizim arabuluculuk noktasındaki teklifimiz zaten kendilerine daha önceden yapıldı. Ama nihai kararı burada yine taraflar verecektir. Seul’den sonra İran’a ziyarette bulunacağız. Bölgesel ve uluslararası gündem konularında görüş alışverişinde bulunacağız.