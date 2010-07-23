-HARP AKADEMİLERİ'NDE MEZUNİYET TÖRENİ İSTANBUL (A.A) - 22.07.2010 - Harp Akademileri Komutanlığı 2009-2010 eğitim ve öğretim yılı mezuniyet töreni, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Cumhurbaşkanı Gül, Harp Akademileri Komutanlığı Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'ne gelişinde Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler tarafından askeri törenle karşılandı. Mezuniyet töreni, Cumhurbaşkanı Gül'ün 17.30'da merkezin Çok Amaçlı Salonu'ndaki yerini almasıyla başladı. Törene, TBMM Başkanı Şahin ve Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve kuvvet komutanları da katıldı. Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Nusret Taşdeler, kurmaylara, geçmişten ders çıkararak bugünü anlamanın ve yarını tahayyül edebilmenin ancak tarih bilinciyle elde edilebilecek önemli bir yetenek olduğunu öğrettiklerini belirtti. Genç kurmaylara günümüz ihtiyaçlarına göre belirlenen ana hedefler doğrultusunda eğitim verdiklerini anlatan Orgeneral Taşdeler, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Kurmaylara, geçmişten ders çıkararak bugünü anlamanın ve yarını tahayyül edebilmenin ancak tarih bilinciyle elde edilebilecek önemli bir yetenek olduğunu, muzaffer komutanların ve büyük devlet adamlarının tarihten ders alarak geçmişteki hatalarını tekrarlamayan şahsiyetler olarak ortaya çıktıkları düşüncesiyle ancak tarih okuyarak ve tarihi olayları gerçekleştikleri zaman ve mekan çerçevesinde analiz ederek, geliştirilebilecek tarih bilincini üst düzeye çıkarabilmek için gayret göstermeleri gerektiğini öğrettik. Komutan ve karargah subayları için harp tarihi bilgisinin taşıdığı müstesna öneme dikkati çektik. Saygın tarihçiler ve dil bilimciler tarafından Türkleri tanımlamanın en kabul edilebilir ölçüsü olduğu ileri sürülen, tarihi gelişim sürecinde milli birliğimizin esas unsuru olarak değer kazanan, ancak giderek artan şiddette aşındırılan bozma ve kirletme teşebbüslerine hedef olan Türk dilini, zengin ve güzel Türkçemizi sevmek, öğrenmek, doğru, özenli ve etkili kullanmak, öğretmek ve maruz kaldığı tehditlerden ve yabancı dillerin tesirlerinden korumak için azami dikkat, itina ve gayreti, tarihimize ve kültürümüze karşı bir borç olduğu gibi gelecek nesillerimize karşı sorumluluk bilinci göstermemiz gerektiğini hayati bir konu olarak görüyoruz. Okumadan bilgi, bilmeden fikir sahibi olunamayacağı görüşü, okuma alışkanlığının kişisel gelişimin en önemli vasıtası olduğu gibi toplumsal gelişim düzeyinin de en önemli göstergelerinden biri olduğu gerçeğinden hareketle, şahıslarının ve çevrelerinin okuma alışkanlığını geliştirmek için her türlü çabayı göstermeleri, okuyarak ve okutarak kendi fikri gelişimlerini sağladıkları gibi yetişen yeni nesle de iyi örnek olmaları hususu üzerinde önem ve öncelik veriyoruz. Gönülleri büyük Atatürk'ün tarihimizin karanlık günlerindeki 'Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mesut olacak, çünkü kendi selametini, kendi saadetini memleketin ve milletin saadet ve selameti için feda edebilen vatan evlatları çoktur' sözlerinde anlamı bulan vatan ve millet sevgisiyle dolu, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine, ulus devlet ve üniter devlet yapısına sarsılmaz bir inançla bağlı, askerlik andına ve askerliğin temel değerlerine sadakati hayat felsefesi ve en büyük erdem kabul eden genç kurmayları kutluyorum, takdir ve tebriklerimi sunuyorum. Harp Akademilerinde kazandıkları bilgi, yetenek ve deneyimlerle ülkemizin ve silahlı kuvvetlerinin geleceğine önemli katkılarda bulunacaklarına inanıyorum.'' -GÜL, BİRİNCİLERE DİPLOMA VERDİ- Törende, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, akademi birincileri Hava Pilot Üsteğmen Hasan Koçak, Piyade Yüzbaşı Osman Doğan ve Deniz Yüzbaşı Hasan İlhan'a diplomalarını verdi. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ikincilere, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da üçüncülere diplomalarını sundu. Törende, daha sonra yaş kütüğüne dönem plaketleri çakıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Afganistan, ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna-Hersek, Cezayir, Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan ve Kazakistan, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül Kırgızistan, Kore, Makedonya, Mısır, Moritanya, Pakistan, Türkmenistan ve Ukraynalı misafir askeri personele diplomaları takdim etti. Törenin sonunda konuklar verilen resepsiyona katıldı.