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Harp Akademilerinde darbe girişimi soruşturması tamamlandı

110'u tutuklu, 1'i firari 116 şüpheli rütbeli asker hakkındaki soruşturma tamamlandı

23 Mart 2017 14:56

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyet ve eylemlerine ilişkin aralarında dönemin Harp Akademileri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Nevzat Taşdeler, Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ve Hava Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Recep Yüksel'in de bulunduğu 110'u tutuklu, 1'i firari 116 şüpheli rütbeli asker hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, aralarında darbeci generallerin de bulunduğu tüm şüpheliler hakkında ''TBMM'yi,  Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' ve ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, bazı şüphelilerin, Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulması ve Deniz Harp Akademisi Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem'in kaçırılmaya teşebbüs edilmesine ilişkin ''cebir kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etme'', ''cebir kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlal etme'', ''haksız arama'', ''nitelikli yağma'', ''silahla birden fazla kişi tarafından birlikte tehdit'' suçlarından da cezalandırılmaları talep edildi.

Darbe girişimine ait gizli toplantının görüntüleri iddianameye girdi

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