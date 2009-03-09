Harp akademileri sınavı kaldırılıyor

General rütbesine yükselmenin ön koşulu kurmay subaylığa geçiş sistemi değişiyor.



TSK'nın yeni projesiyle, başvuru ile girilen Harp Akademileri sınavı kaldırılacak başarılı tüm üsteğmen ve yüzbaşı rütbesindeki subaylar, sınavsız Harp Akademileri'ne davet edilecek.



TSK, 'Personel Yönetim Sistemi - 2010' projesi kapsamında, önemli bir değişiklik yapacak. Mevcut sistemde, general olabilmek için Kara, Deniz veya Hava Akademileri Komutanlığı'nı bitirmek gerekiyor. Akademiye girebilmek için ise subaylar, zor bir yazılı sınava tabi tutuluyor.

Yeni düzenleme ile Akademi'ye giriş sınavlarının kaldırılması hedefleniyor. Yeni sistemde, sicili iyi kıdemli üsteğmen ile kıdemli yüzbaşı rütbesi arasındaki tüm subaylar Akademi'ye davet edilecek. Davet edilen subaylar, bir yıl eğitime tabi tutulacak. Başarı gösterenler, Akademi'ye devam ederek, kurmay subay olacak ve meslek yaşamlarının ilerleyen sürecinde generalliğin kapısını aralayacak.



Fırsat eşitliği



General adaylarının daha çok subay arasından seçilmesi, 'Başarı eğrisini' yükseltecek. Yeni sistem, subaylar arasında 'Fırsat eşitliği' de yaratacak. Sınav yerine sicil başarısına göre 'davet' sistemini getirecek olan yeni düzenleme, Genelkurmay kaynaklarınca da doğrulandı. Çalışmaları devam eden taslağın bu yıl içinde tamamlanması ve yeni sistemin 2010 yılında uygulamaya girmesi bekleniyor.



Artık yüzbaşılıktan sonra üst rütbeye terfi için de başarılı sicil gerekecek. Yeni sisteme göre, harp okulundan mezun olan bir teğmen, 15 yıllık mecburi hizmetini tamamlayana kadar 'süre bekleme esasına' dayalı olarak sırasıyla teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerine yükselecek. Yüzbaşılıktan binbaşılığa terfide bir üst rütbedeki kadroya bakılacak. Bir yüzbaşı, hiç terfi etmediği durumunda 47 - 48 yaşında, emekliye ayrılacak. Yeni sistemle Harbiye'den mezun olan herkesin, 23'üncü yılın sonunda albay rütbesine otomatik olarak yükselmesi son bulacak. Yeni personel rejimiyle TSK daha da gençleştirilerek general ve orgeneral olma yaşları da aşağıya çekilecek.