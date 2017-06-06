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Dünya

Harley-Davidson 57 bin motosikleti geri çağıracak

"Bu müşterilerin güvenliği için gönüllü bir geri çağırma"

06 Haziran 2017 16:26

Dünyanın başlıca motosiklet üreticilerinden Harley-Davidson, benzin deposunda yaşanan arıza nedeniyle dünya çapında 57 bin motosikleti geri çağıracak.

Harley-Davidson’ın bazı modellerin benzin deposunda yaşanan sızıntı nedeniyle 57 bin motosikleti geri çağırmaya hazırlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, benzin deposundaki sorunun motoru soğutan donanımın yanlış monte edilmesinden kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Habertürk'te yer alan habere göre arıza nedeniyle iki kaza vakası bildirildiğini duyuran şirket, arıza ücretsiz olarak giderildikten sonra motosikletleri sahiplerine yeniden teslim edecek. Şirketin açıklamasında, “Bu müşterilerin güvenliği için gönüllü bir geri çağırma” dendi.

Harley-Davidson’ın geri çağıracağı modeller arasında 2017 Electra Glide Ultra Classic, Police Electra Glide, Police Road King, Road King, Road King Special, Street Glide, Street Glide Special, Road Glide ve Road Glide Special var.

Öte yandan ABD’de federal denetçiler, Harley-Davidson araçlarıyla ilgili şikayetleri değerlendiriyor. Soruşturmada 430 bin motorda arıza olabileceği belirtilirken, Harley’in de resmi kurumlarla işbirliği halinde olduğu bildirildi.

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