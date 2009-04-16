Harley-Davidson 400 kişiyi işten çıkaracak

ABD'li motosiklet üreticisi Harley-Davidson'ın, küresel ekonomik krizin talebi düşürmesi nedeniyle bu yıl ilk çeyrek karının yüzde 37 azaldığı bildirildi.



Şirket yaptığı açıklamada, geçen yıl ilk çeyrekte 187,6 milyon dolar kar ettiğini, bu yıl aynı dönemde karının yüzde 37 düşerek 117,3 milyon dolar olduğunu bildirdi. Şirket, geçen yıl ilk çeyrekte 1,31 milyar dolar olan gelirinin ise bu yıl aynı dönemde yüzde 2 gerileyerek 1,29 milyar dolara düştüğünü kaydetti.



Üç ay önce yeniden yapılanma çalışmalarının ortasında olduğunu bildiren şirket, gelecek iki yılda 300 ila 400 personelin işine son vereceğini ifade etti.



İkinci çeyrekte 55 bin ve 59 bin arasında motosiklet satmayı planlayan şirket, 2009 yılında bu sayının 264 bin ila 273 bin olmasını hedefliyor.

