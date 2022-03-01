Harkov'un bombalanması ardından açıklama yapan Zelenski: Kötülük derhal durdurulmalı, ekonomik olarak mahvedilmeli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna işgali ve bombalamalar sürerken yaptığı açıklamada "Füzelerle, bombalarla, toplarla silahlanan kötülük derhal durdurulmalı, ekonomik olarak mahvedilmeli." dedi.

Ukrayna lideri Zelenski, ülkenin en büyük ikinci şehri Harkov'un bombalandığına ilişkin haberlerin ardından yaptığı videolu açıklamada şunları söyledi:

"Rus güçleri bugün Harkov’a topçu roketleriyle vahşice saldırdı. Bu, açık bir savaş suçudur. Barışçıl yerleşim yerleri vuruldu, askeri tesisler değil. İnsanlığın kendini koruyabileceğini göstermek için füzelerle, bombalarla, toplarla silahlanan kötülük derhal durdurulmalı, ekonomik olarak mahvedilmeli."