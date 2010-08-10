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Dünya

'Hariri'yi İsrail öldürdü'

Nasrallah, suikaste kurban giden eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin ölümünden, İsrail'in sorumlu olduğunu iddia etti.

10 Ağustos 2010 03:00

T24 - Hizbullah Lideri Nasrallah, suikaste kurban  giden eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin ölümünden, İsrail'in sorumlu olduğunu iddia etti. İsrail ise iddiayı "gülünç" olarak nitelendirdi.

Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin ölümünden İsrail'in sorumlu olduğunu iddia etti. Hizbullah lideri, 2005'teki suikastte İsrail'in parmağı olduğuna dair kantılar bulunduğunu açıkladı ve İsrail'in rolünün de soruşturulmasını istedi.

İddia, Hariri'nin öldürülmesiyle ilgili uluslararası soruşturmanın sonuçlanmasın beklendiği bir döneme denk geliyor.

Hizbullah lideri Nasrallah video bağlantısıyla basına yaptığı açıklamada, "İsrail casus uçaklarının Refik Hariri"nin kullandığı güzergahlar ve öldürüldüğü bölgede uçtuğunun saptandığını" öne sürdü. Nasrallah iddialarını görüntülerle destekledi.

Hizbullah lideri, ayrıca İsrail için çalıştığından şüphelenilen bir kişinin suikasttan bir gece önce cinayetin gerçekleştiği bölgede görüldüğünü de ileri sürdü.


'Şu an Saad Hariri'yi öldürme planı yapıyorlar'

Nasrallah, "İsrail bugüne kadar Lübnan'ı istikrarsızlaştırmak için büyük çaba harcadı. İsrail lehine çalışan casuslar kanalıyla Lübnan'da birçok eylem yaptılar. Bu suikastları yapan İsrail, Hariri'nin öldürülmesi gibi büyük suikastleri de yapacak güçtedir. İsrail şu anda bile başta Başbakan Saad Hariri olmak üzere, ülkenin diğer önemli siyasi figürlerini öldürmek için planlar yapmaktadır" dedi.

Nasrallah, kanıtları son dönemde İsrail adına çalışan casuslardan elde ettiklerini de söyledi.


İsrail açıklamayı 'gülünç' buldu

İsrail ise Nasrallah'ın açıklamasını "gülünç" olarak nitelendirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen İsrailli üst düzey bir yetkili, "Tüm dünya, batı ülkeleri ve hatta Lübnanlılar bu suçlamaların gülünç olduğunu biliyor" dedi.

Yetkili, "bu suçlamaların, Hariri'nin öldürülmesine Hizbullah'ın karıştığı konusunda uluslararası toplumda yer alan ağır şüphelerin sonucu olduğunu" söyledi.


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