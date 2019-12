-Harika bir maç çıkardık İSTANBUL (A.A) - 03.11.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yaptıkları ve 1-0 kazandıkları UEFA Avrupa Ligi maçında çok iyi bir oyun sergilediklerini söyledi. Carvalhal, Dinamo Kiev maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, sahada iyi bir maç oynandığını ifade ederek, ''Yürekten oynanan bir maç oldu. Tribünlerin de desteği ile tam bir takım olduk. Takım olarak çok iyi bir oyun sergiledik. Her maç üzerine koyarak geldik. Bugün neredeyse harika seviyesinde bir maç çıkardık'' diye konuştu. ''Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum'' diyen Portekizli teknik adam, şöyle devam etti: ''Takım olma isteğimiz doğrultusunda bir adım daha ileri gittiğimizi düşünüyorum. 3 günde bir maç oynamak gerçekten kolay değil. Daha önce Fenerbahçe ve Sivasspor maçları arasındaki kısa süreyle ilgili açıklama yapmıştım. Dinamo Kiev karşısında Fenerbahçe maçından daha iyi bir seviye göstereceğimizi söylemiştim. Bir gün daha fazla dinlenme şansımız oldu. Maça iyi hazırlandık ve kazandık.'' Fernandes'in antrenmana alkollü geldiği iddialarının sorulması üzerine Carvalhal, ''Fernandes, gazetelerde çıkan haberlerdeki durumda antrenmana gelmedi. Antrenmanlara her zaman hazır geliyor'' diye yanıt verdi. Beşiktaş Basın Sözcüsü Mete Düren, siyah-beyazlı ekibin ortaya koyduğu futboldan memnun olduklarını belirterek, ''Bu futbolu ligde oynasak her halde açık ara önde olurduk'' dedi. -Taraftar desteği yardımcı oldu- Dinamo Kiev'in teknik direktörü Yuri Semin de siyah-beyazlı taraftarların desteğinin Beşiktaş'ın galibiyetine yardımcı olduğunu söyledi. Semin, ikinci yarıda topun kendi ayaklarında olmasına rağmen bekledikleri sonucu elde edemediklerini belirterek, ''Taraftarların inanılmaz coşkusu rakibin gol atmasına yardımcı oldu. Artık daha sonraki maçlara bakacağız. Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı kutluyorum'' dedi. -2. sıraya çıktı- UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki 4. maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 1-0 yenen Beşiktaş, puanını 6'ya yükseltip, 2. sıraya çıktı. Özellikle son anları büyük bir heyecana sahne olan maç sonunda İstanbul'dan puansız ayrılan Dinamo Kiev ise 5 puanda kalırken, 3. sıraya geriledi. Beşiktaş, gruptaki 5. maçında 1 Aralık'ta İsrail deplasmanında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. -Egemen ''üçlü'' çektirdi- Beşiktaş'ı Dinamo Kiev önünde galibiyete taşıyan golü atan Egemen Korkmaz, maç sonu siyah-beyazlıların ilgi odağı oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte kapalı tribündeki taraftarlar ısrarla ''Egemen ortaya, üçlü çektir kartala'' diye tempo tuttu. Taraftarların ısrarına karşı alkışla yanıt vererek soyunma odasına yönelen milli futbolcu, bir süre sonra sahaya döndü ve isteklerini gerçekleştirdi. Bütün stat coşku içinde galibiyetin keyfini yaşadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaşlı İsmail Köybaşı yere yığıldı. Son Sivasspor maçında rahatsızlığı nedeniyle 2. yarıya çıkamayan İsmail, bu maçta da son anlarda göğsünü tutarak oynadı. Çok efor sarf eden milli futbolcu, bitiş düdüğüyle birlikte kendisini yere bırakırken, tedavisi saha içinde yapıldı. Dinamo Kiev maçında tribünleri tamamen dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, muhteşem bir görsel şov gerçekleştirdi. Maçın başlamasından önce binlerce atkı ile tribünleri adeta siyah-beyaza boyayan coşkulu taraftarlar, maç içinde büyük destek verdikleri takımlarını alkışlarla soyunma odasına gönderdi. Dinamo Kiev ile Avrupa kupalarında 8. kez karşılaşan Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi önünde 2. galibiyetini aldı. Dinamo Kiev ile bugüne dek 7 maç yapan siyah-beyazlılar, sadece 1 kez galip gelirken, 5 kez yenilmiş, 1 karşılaşma ise berabere sonuçlanmıştı. 67. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 galibiyete taşıyan Egemen Korkmaz, siyah-beyazlı formayla bu sezon Avrupa kupalarında 2. golünü kaydetti. Siyah-beyazlıların milli savunma oyuncusu, İstanbul'daki 5-1'lik Maccabi Tel Aviv maçında da fileleri 1 kez havalandırmıştı. -Metin Keçeli maçta- Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in, Lig TV'de dün katıldığı programda ''ikinci başkan'' sıfatıyla eleştirdiği Metin Keçeli, müsabakayı izleyenler arasında yer aldı. İstifa edeceği yönünde iddialar ortaya atılan Keçeli, protokol tribününde yer alırken, kulüp başkanı Demirören'in ise protokol tribününde olmadığı gözlendi. -Sahaya yabancı madde atıldı- Müsabakanın ilk yarısı oynanırken kapalı tribünden Dinamo Kiev'li oyunculara tepki amaçlı yabancı maddeler atıldı. Maçın Norveçli hakemi Tommy Skjerven, sahaya atılan bazı maddeleri eline alarak 4. hakeme getirdi. Bu sırada dahili anonsla taraftarlar uyarıldı.