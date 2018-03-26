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Yaşam

Harem Otogarı'nın yeni yeri belli oldu

Haziran ayında inşaatına başlanması planlanan yeni otogarın yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor

26 Mart 2018 15:44

İstanbul'da 1970 yılında hizmete giren Harem Otogarı tarihe karışıyor. Üçüncü Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu güzergahının şehirlerarası otobüsler için zorunlu hale gelmesi üzerine işlevini yitiren, aynı zamanda Haydarpaşa Port Projesi kapsamında kalan Harem Otogarı, Pendik Kurtköy’de Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2 kilometre uzağındaki 64 bin metrekarelik yeni yerine taşınacak.

Hürriyet'in haberine göre, şehirlerarası otobüslerin güzergahına kolay erişim sağlamak üzere planlanan Kurtköy Otogarı’nın yapımına ilişkin plan değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden bu ay oy çokluğuyla geçti.

Haziran ayında inşaatına başlanması planlanan yeni otogarın yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

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