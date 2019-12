-Harekat şartlara göre her an olabilir HAKKARİ (A.A) - 14.09.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ''Kara harekatı, bugün, yarın başlamış, başlıyor değil. Şartlara göre her an olabilir. Bugün, olabilir, 1 saat sonra da olabilir. Bunun tarihini verecek değiliz, vermiş de değiliz. Yapıldığı zaman fark edilir. Yapılır mı, yapılmaz mı o da değerlendirilir. Bunlar, anlık şartlara göre verilecek kararlardır. Ama askerimiz, polisimiz, buradadır. Ve hep de burada olacaktır'' dedi. Bakan Şahin ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Şemdinli'de Aslandağı ve Beyyurdu Barajları'nda helikopterle havadan inceleme yaptıktan sonra Şemdinli ilçe merkezine geldi. Terör örgütü PKK üyelerinin 11 Eylül 2011 günü akşam saatlerinde, roketatar ve ağır silahlarla saldırdığı ilçe emniyet müdürlüğünde incelemelerde bulunan Şahin ve Eroğlu, daha sonra polis lokaline geçerek emniyet personeline ''geçmiş olsun'' ziyaretinde bulundu. Polislerle sohbet eden Bakan Şahin, terör örgütünün maskesinin düştüğünü vurgulayarak, ''Vuruyorlar, kan döküyorlar, pusu kuruyorlar, katlediyorlar, kalleşlik yapıyorlar. Ondan sonra gelip, timsah gözyaşları döküyorlar. Hatta yine ölçüleri yok, utanmadan, arlanmadan buralara, olay yerlerine, asker ve polis kıyafetini, malzemesini de iz olarak bırakıyorlar. Ama halkımız bu kadar cahil değil. Halk kimin kan içici olduğunu, kimin de bu memleketin namusunu ve canını korumak için varlığını ortaya koyduğunu biliyor'' dedi. Bakan Şahin, bir gazetecinin sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Arkadaşlarımız, örgütün ne yapacağını, ne edeceğini, ne yapmayacağını, neyi ne kadar yapabileceğini gayet iyi biliyor. Onun tedbirlerini alarak yaparlar. Tabi kara harekatı, bugün, yarın başlamış, başlıyor değil. Şartlara göre her an olabilir. Bugün olabilir, 1 saat sonra da olabilir. Bunun tarihini verecek değiliz, vermiş de değiliz. Yapıldığı zaman fark edilir. Yapılır mı, yapılmaz mı o da değerlendirilir. Bunlar, anlık şartlara göre verilecek kararlardır. Ama askerimiz, polisimiz, buradadır. Ve hep de burada olacaktır.'' Şahin, operasyonlara ilişkin bir soruya karşılık, ''Nokta operasyonu değil, noktalar operasyonu yapılıyor. Şu an her yer harekat halinde. Her arkadaşımız, her birliğimiz, durduğu yerde durmuş değil, bir yerden bir yere intikal ediyor, kontrollerini yapıyorlar'' diye konuştu.