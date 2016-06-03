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Yaşam

Harçlıkta cinsiyet ayrımı; erkek çocuklar daha fazla cep harçlığı alıyor!

İngilterte'de erkek çocukların aldıkları ortalama harçlık haftada 6,93 sterlin olurken, kız çocuklarının ortalaması 6,16 sterlin.

03 Haziran 2016 18:46

Kadınlar ile erkekler arasındaki ücret eşitsizliği daha çocuk yaşlarda başlıyor.

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, erkek çocukları kız çocuklarından daha fazla harçlık alıyor.

Ama buna rağmen memnun olmuyor ve daha fazlasını istiyorlar.

Financial Times gazetesinin haberine göre, bir bankanın yaptırdığı araştırmada bu yıl İngiltere'deki ebeveynlerin çocuklarına haftada ortalama 6,55 sterlin (yaklaşık 28 TL) harçlık verdiği belirlendi.

Bu da 2007'de mali krizin başladığı dönemden bu yana verilen en yüksek haftalık harçlık miktarı.

Erkek çocukların aldıkları ortalama harçlık haftada 6,93 sterlin olurken, kız çocuklarının ortalaması 6,16 sterlin.

Bu da neredeyse yüzde 12 oranında bir farka işaret ediyor.

'Erkek çocukların neredeyse yarısı harçlıklara zam istiyor'

Araştırmayı yapan Halifax bankası, erkek çocukların geçen yıl da kızlara oranla daha fazla harçlık aldıklarını, ancak o zaman aradaki farkın yüzde 2 olduğunu belirtiyor.

Kızlardan daha fazla harçlık almalarına rağmen erkek çocuklar yeterince para almadıklarından şikayetçi.

Harçlıklarına zam yapılmasını isteyen erkek çocukların oranı yüzde 44 olurken, bu oran kızlarda yüzde 39'da kaldı.

29 yıldır yapılan harçlık araştırması, 1800 anne-baba ve yaşları 15 ve altında olan çocuklarını kapsıyor.

Araştırma çocukların beşte dördünün harçlıklarının bir kısmını biriktirdiğini de ortaya çıkardı.

Ebeveynlerin çocuklara düzenli olarak harçlık vermeye başladıkları yaş ise 6 - 7 arasında.

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