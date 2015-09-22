Harçlık kavgasında anne kızlarını; baba, karısını öldürdü!

Diyarbakır’da bir anne ile iki kızı arasında çıkan harçlık kavgası nedeniyle cinnet geçiren anne, kendi adına kayıtlı pompalı tüfekle kızlarını öldürdü. Kızlarının öldüğünü gören baba ise eşinin boğazını kesti.

Olay, merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, sitedeki bir apartmanın 4’üncü katında oturan bir ailenin evinden tartışma sesleri gelmeye başladı. Burada Anne A. ile kızları H. (18) ve H.T. (20) arasında harçlık yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışma bir süre sonra boğuşmaya dönüştü.

Bunun üzerine cinnet getiren anne A., kendi adına ruhsatlı pompalı tüfeği ile kızlarına ateş açtı. Olayda, her iki kız da hayatını kaybetti.

Anne A.T. daha sonra ise odaya gelerek, kızlarının cansız bedenini yerde gören baba S.T.’ye ateş açmak istedi. Ancak silah tutukluluk yaptı. Bunun üzerine mutfaktan bir bıçak alan baba S.T., içeriye girerek, anne A.T.’nin boğazını kesti. Anne A.T. de olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın bildirilmesi üzerine gelen polis, baba S.T.’yi gözaltına alarak, olay yerinde incelemelerde bulundu. S.T., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken, olay yerine savcının gelip, incelemelerde bulunması bekleniyor.

Öte yandan, durumu öğrenerek olay yerine gelen ailenin yakınları, sinir krizleri geçirdi.