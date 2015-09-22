T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Harçlık kavgasında anne kızlarını; baba, karısını öldürdü!

Olayda, her iki kız da hayatını kaybetti

22 Eylül 2015 15:14

Diyarbakır’da bir anne ile iki kızı arasında çıkan harçlık kavgası nedeniyle cinnet geçiren anne, kendi adına kayıtlı pompalı tüfekle kızlarını öldürdü. Kızlarının öldüğünü gören baba ise eşinin boğazını kesti.

Olay, merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, sitedeki bir apartmanın 4’üncü katında oturan bir ailenin evinden tartışma sesleri gelmeye başladı. Burada Anne A. ile kızları H. (18) ve H.T. (20) arasında harçlık yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışma bir süre sonra boğuşmaya dönüştü.

Bunun üzerine cinnet getiren anne A., kendi adına ruhsatlı pompalı tüfeği ile kızlarına ateş açtı. Olayda, her iki kız da hayatını kaybetti.

Anne A.T. daha sonra ise odaya gelerek, kızlarının cansız bedenini yerde gören baba S.T.’ye ateş açmak istedi. Ancak silah tutukluluk yaptı. Bunun üzerine mutfaktan bir bıçak alan baba S.T., içeriye girerek, anne A.T.’nin boğazını kesti. Anne A.T. de olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın bildirilmesi üzerine gelen polis, baba S.T.’yi gözaltına alarak, olay yerinde incelemelerde bulundu. S.T., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken, olay yerine savcının gelip, incelemelerde bulunması bekleniyor.

Öte yandan, durumu öğrenerek olay yerine gelen ailenin yakınları, sinir krizleri geçirdi.

ETİKETLER

kadınannebabacinnethaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24