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Yaşam

Harçlığını çıkarırken canından oldu!

Harçlığını çıkarabilmek için pişmaniye sattığı TEM Otoyolu'nda hayatını kaybetti...

14 Şubat 2011 02:00

T24 - Düzce'de, 15 yaşındaki çocuk, okul harçlığını çıkarabilmek için pişmaniye sattığı TEM Otoyolu'nun Kaynaşlı gişelerinde yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. 

Kaynaşlı gişelerinde Otomatik Geçiş Sistemi'nden çıkış yapan Mehmet S. idaresindeki yolcu otobüsü, gişelerde pişmaniye satan ilköğretim 8. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Deniz Koçyiğit'e çarptı. Koçyiğit, kaza yerinde yaşamını yitirdi. 

Yolculardan Mesut Sıddık, kazanın Koçyiğit ile yanındaki çocuk birbirlerini kovalarken meydana geldiğini söyledi. 

Sürücü Mehmet S. gözaltına alındı. 

Yolculardan bazılarının ifadelerine başvurulacağı bildirildi. 

Yolcular, başka bir otobüsle gidecekleri yere gönderildi.



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