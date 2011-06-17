Harbiye konserleri başlıyor

T24 - Yıllardır müzikseverlere keyifli anlaryaşatan Harbiye Açık Hava Konserleri, 8-31 Temmuz tarihleri müziğin başarılı isimlerini İstanbullularla buluşturacak.
Alınan bilgiye göre, PERA Organizasyon'un düzenleyeceği "Temmuz Yaz Konserleri 2011", 8-31 Temmuz tarihleri arasında birbirinden ünlü sanatçılarıHarbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda ağırlayacak.
Açık havada ilk konseri 8 Temmuz'da Gökhan Tepe verecek. 9 Temmuz'da Feridun Düzağaç'ın sahne alacağı konserler serisi, 10 Temmuz'da Zuhal Olcay ve Bülent Ortaçgil, 29 Temmuz'da Sertab Erener-Demir Demirkan konseriyle devam edecek.
MFÖ'nün 40. yıl anısına vereceği konser, 30 Temmuz'da gerçekleşecek.
"Temmuz Yaz Konserleri" 31 Temmuz'da Gloria Gaynor'ın Enbe Orkestrasıile sahne alacağı etkinlikle sona erecek.
Konserlerin biletleri Biletix üzerinden satışa sunuldu.