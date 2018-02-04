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Haramidere metrobüs durağında kaza; 1'i ağır 22 yaralı!

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi

04 Şubat 2018 22:42

Son dakika bilgisine göre, Beylikdüzü'nden Topkapı yönüne giden metrobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak, Haramidere Durağı'nda bekleyen metrobüse çarptı. Olayda 1'i ağır 22 kişi yaralandı.

Haramidere Metrobüs durağında kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, arkadaki metrobüsün sürücüsü ile bazı yolcular yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Metrobüs hattında ulaşım tek yönden kontrollü sağlanıyor.

 

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