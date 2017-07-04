"Haram paranı helale çevireceğiz" deyip dolandırdılar

İstanbul Büyükçekmece’de, yardım toplamak için Ayşe Çakır’la görüşen iki dolandırıcı, “Bu evde haram para var, parayı okuyalım” diyerek Çakır’ın 2 bin 300 TL’sini çaldılar.

Hürriyet’ten Burcu Purtul Uçar’ın haberine göre Ayşe Çakır, camdan kadınlara kermes için yiyecek ve çorap verdi. Camı kapattığı sırada tekrar seslenen iki kadın evde nazar ve muska olduğunu söyleyerek Ayşe Çakır’ın dikkatini çekti. Evdeki nazarı bozabileceklerini söylemeleri üzerine Ayşe Çakır iki kadını evine aldı. Evin içinde dolaşan iki kadın yanlarında getirdikleri muskaları evde bulmuşlar gibi ortaya çıkardı.

İki kadın bu kez “sizin bu evde haram para var, haram para saklıyorsunuz. Getirin bu parayı okuyalım da bereketi artsın” dedi. Ayşe Çakır evin yatak odasında sakladığı 2 bin 300 TL parayı iki kadına getirdi. Getirilen parayı okuyan kadınlar parayı bir çorabın içine koyduktan sonra banyoya koyup kapıyı kilitledi. Ev sahibinin yanına gelen dolandırıcılar, “Biz parayı ve elbiseleri okuduk, bereketi gelecek” dedikten sonra evden ayrıldı. Banyonun kapısını açan Ayşe Çakır, parasının çorap içinde olmadığını görünce dolandırıldığını anladı. Karakola şikayete giden Çakır, kendisini dolandıran iki kadının eşkalini detaylı bir şekilde polise verdi.

İki dolandırıcı olayın ardından yakalanırken, ağır ceza mahkemesinde 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacaklar.