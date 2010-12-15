'Haram' dedi 800 bin lirayı reddetti

T24- Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, İddaa'dan isim hakkı olarak kazandığı yaklaşık 800 bin liranın kullanım yetkisini Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na verdi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda bu sezon ikinci kez şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi, katıldığı yarışmalarla birlikte İddaa programlarında da yer aldı. Supersport'ta 13 ve Moto2'de 2 yarış olmak üzere bu sezon 15 yarış koşan Sofuoğlu, yer aldığı bahis programlarından yaklaşık 800 bin lira hak etti.

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da parayı almayacak olan Sofuoğlu, “Öyle bir paranın varlığı ile ilgilenmiyorum. Ne kadar para olduğunu da bilmiyorum. Bununla ilgili olarak konuşmak da istemiyorum. Sezon başında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na paranın “iyi ve güzel yerlerde” kullanılması için yetki vermiştim. Onlardan rica etmiştim. Parayı iyi yerlerde kullanacaklarına da inanıyorum” diye konuştu.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar da, Kenan Sofuoğlu'nun nezaket göstererek yetki verdiğini belirterek, “Yine parayı kullanırken kendisine soracağız. Bizim kendisine danışmadan istediğimiz gibi kullanma şansımız yok” dedi.

Milli motosikletçi Sofuoğlu, daha önce de İddaa parasını "Şans oyunlarından gelen para haram ve günah" diyerek almamış ve Sakarya'da okul yaptırmıştı.