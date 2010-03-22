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Yaşam

Harabe bina can aldı

22 Mart 2010 02:28

T24 - Şırnak'ın Cizre ilçesinde harabenin çökmesi sonucu 15 yaşındaki çocuk öldü.

Kuştepe köyü Sisırık mevkisinde arkadaşlarıyla piknik yapan İslam Aşuk (15), daha sonra arkadaşlarından ayrılarak harabede oyun oynamaya başladı.

Bu sırada Aşuk'un üzerine evin tavanı çöktü. Vatandaşlar tarafından yıkıntının arasından çıkarılan, ağır yaralanan Aşuk, Cizre Devlet Hastanesi'ne götürülürken yaşamını yitirdi.

Kaymakam Cihan Demirhan, Belediye Başkanı Mehmet Saçı ve İlçe Emniyet Müdürü Aydın Akkoca, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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