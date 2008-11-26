Hapşırmak beyin kanamasına neden olabilir!

VKV Amerikan Hastanesi Nöroşirürji Bölümü’nden Dr. Mehdi Sasani, hapşırırken ağzın kapalı tutulması sonucu beyne giden fazla basıncın beyin kanaması ve buna bağlı anevrizma, hipertansif hastalıklar, vaskülit gibi hastalıkların da ortaya çıkabileceğini belirtiyor.Beyin kanaması sırasında kafa içi basınç arttığında kanama meydana gelerek ölüme sebep olabiliyor. VKV Amerikan Hastanesi uzmanları hapşırma ve hapşırma sonrası ortaya çıkabilecek rahatsızlıklarla ilgili şunları söyledi:Kişi eğer burnunu tıkamış ve hapşırmışsa kafa içinde, dolayısıyla damar içinde basınç artar ve kanama olur. Benzer bir durum ıkındığımızda da oluşabilir. Belli sebepler sonrası ıkınınca başımız ağrıyabilir aynen hapşırma eyleminde olduğu gibi beyin damarları şişerek kendimizi rahatsız hissederiz. Aynı zamanda damarlarımızın çeperi zayıfsa da çatlama ve kanama ortaya çıkabilir.1 - Arter venöz2 - Anevrizma. Anevrizma 40 yaş üzerinde görülür. Damarın çeperi inceldiği için her an basınç artar ve kanama olur.3- Hipertansif hastalıklar4- Metabolik nedenler5- VaskülitKişinin hapşırma sonrasında basınçtan göz damarları şişerek çatlayabiliyor ve buna bağlı göz sorunları ortaya çıkabiliyor. Ayrıca karın içi (Aort) anevrizma ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklar da ortaya çıkabiliyor.Hapşırık, burnu rahatsız eden bir faktör sonucu gelişen bir reflekstir. Akciğerlerdeki havanın ani şekilde burun boşluğundan dışarı atılması ile olur bunun sonucu burun boşluğu içerisindeki rahatsız edici faktör vücuttan dışarı atılır ve böylece hapşırma eylemi meydana gelir.Beyin kanaması sonucu ne oluyor beyin sıkışıyor beyin Kapalı bir kutudur beyin içindeki basınç artınca beyin bir yere kaçmaya çalışıyor ama kaçamıyor beyin aniden kanadığı için beyin bıçak gibi kendisini ortadan ikiye kesiyor oradan ortaya çıkıyor. Beyin kendisini dışarı atmaya çalışıyor. Kafa içi basınç artınca kanama oluyor. Kanama hematom o ölüme sebep olmuşEğer burnu tıkamış ve hapşırmışsa kafa içi basınç artar yani damar içinde basınç artar kanama olur. Mesela ıkınınca baş ağrır Ikınınca beyin ve damarlar şişer ve damarda hastalık varsa ve damarın çeperi zayıfsa çatlama ve kanama olur.