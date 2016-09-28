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Yaşam

Hapse girmemek için 8 ay dağda yaşadı; yılan ve kirpiyle beslendi!

3 çocuk babası mahkemece tutuklandı

28 Eylül 2016 14:54

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 13 ayrı suçtan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 yaşındaki Ozan Bölükbaş, hapse girmemek için 8 ay dağda yaşadı. Bu sürede yılan ve kirpi gibi hayvanlar ve bulduğu meyvelerle beslenen Bölükbaş, kaçamayacağını anlayınca teslim oldu.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Nurettin Arkan'ın haberine göre, Isparta’nın Gelendost ilçesinde çalıştığı gazinoda çeşitli tarihlerde ’hürriyetten yoksun kılma’, ’kolluk kuvvetlerine mukavemet’ ve ’silahlı tehdit ve yaralama’ gibi 13 suça karışan evli ve 3 çocuk babası Ozan Bölükbaş, babasının Yalvaç’a bağlı Gökçeali Köyü’ne geldi. Bir süre burada yaşayan Bölükbaş, işlediği suçlar nedeniyle hakkında hapis cezası verilince cezaevine girmemek için dağa çıktı.

Jandarmaya teslim oldu

Dağda yaklaşık 8 ay saklanan Ozan Bölükbaş, avladığı hayvanlar ve bulduğu meyvelerle beslendi. Jandarmanın sürekli kendisini aradığı Bölükbaş, kaçamayacağını anlayınca teslim oldu. Jandarma tarafından ifadesi alınan Bölükbaş, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

"Yılan ve kirpi yedim"

Dağda yaşadığı süre boyunca yaklaşık 20 kilo verdiğini belirten Bölükbaş, "Yılan ve kirpi yedim, bulduğum meyvelerle beslendim. Jandarmanın sıkı şekilde aramasından bunaldım. Daha fazla kaçamayacağımı anlayınca teslim oldum" dedi.

Ozan Bölükbaş, mahkemece tutuklandı.

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IspartaYalvaç ilçesiOzan Bölükbaşyılankirpi

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