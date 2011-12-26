Hapların dış yüzeylerindeki tehlikeye dikkat!

T24 - Tablet ve kapsüllerin dış yüzeylerinde, insan ve hayvan sağlığına zararlı, ‘fitalat’ isimli kimyasalların tespit edildiği açıklandı.



ABD’nin Boston Üniversitesi’nde yapılan son araştırmalarda, tablet ve kapsüllerin dış yüzeylerinde, plastikte bulunan tehlikeli kimyasallara rastlandı. Yapılan deneylerde “fitalat” isimli kimyasalların, insan ve hayvan sağlığı üzerinde hormonal ve üreme sorunları gibi ciddi etkileri olduğu ortaya çıktı.



Bu kimyasalların tehdit oluşturan miktarı henüz tespit edilmezken, uzmanlar hastalara ilaçlarını bırakmamalarını söyledi. Harvard Üniversitesi bilim insanları ise özellikle düzenli ilaç kullanan hamile ve çocuklar üzerinde daha dikkatli olunması için uyardı.





Zamanla etkiliyor



Öte yandan, ilaçlarda bu maddelerin bulunduğuna dair bir açıklama zorunluluğu bulunmadığı için, birçok kişi içtiği ilaçların kaplamasında kullanılıp kullanılmadığını bilmiyor.



Plastiklere esneklik ve yumuşaklık kazandıran fitalat, en fazla zamanla etki gösteren veya sadece belli bir rahatsızlık için üretilen ilaçların kaplamalarında tespit edildi. Tansiyon, sindirim, iltihap kurutucu, antibiyotik, kas gevşetici ve asit dengeleyici ilaçların fitalat içerdiği görüldü.





