Hapisteki Rus muhalif lider Navalni, zimmete para geçirmekten de suçlu bulundu

Moskova’da mahkeme hapisteki Rus muhalif lider Aleksey Navalni’yi zimmete para geçirmeden de suçlu buldu.

The Moscow Times’da yer alan habere göre, Noviçok'la zehirlendikten sonra tedavi gördüğü Almanya’dan döner dönmez tutuklanan Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin hapis cezasını uzatacak yeni bir suçlamadan da suçlu olduğuna karar verildi. Navalni, tedavi için götürüldüğü Almanya’da şartlı tahliyeyi ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Savcılar, geçen hafta Navalni için dolandırıcılık ve mahkemeye saygısızlık suçlarından ek 13 yıl hapis cezası talep etmişti.

Navalni, siyasi organizasyonuna bağışlanan 4.7 milyon doları kişisel haramaları için kullanmakla suçlanıyor.

Navalni’nin sözcüsü, yeni suçlamalar üzerine yaptığı açıklamada “Aleksey, onu öldürmeye çalışanlarla karşı karşıya olacak. Hiçbir şey onları yeniden öldürmeyi denemekten alıkoymayacak. Şu an sadece Aleksey’in özgürlüğünden değil, yaşamından da bahsediyoruz” dedi.